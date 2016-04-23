السلطات الليبية تونس تسلم 100 إرهابى تونسى تم القبض عليهم داخل أراضيها

> أعلنت السلطات الليبية أنها ستسلم تونس 100 إرهابى تونسى تم القبض عليهم داخل ليبيا من بينهم قيادات إرهابية خطيرة تورطوا فى تفجيرات وقتل المئات من الأبرياء .

وذكرت صحيفة "الشروق" التونسية اليوم السبت أن العناصر الإرهابية المتورطة فى عمليات داخل ليبيا سيتم إيداعهم فى السجون التونسية بعد إعادة محاكمتهم امام القضاء التونسى، كما أشارت الصحيفة إلى وجود أدلة قد تدينهم من بينها مجموعة من الصور ومقاطع فيديو وأدوات جريمة.

ومن جهته قال الناطق الرسمى باسم الإدارة العامة للسجون والإصلاح قيس السلطانى فى تصريح «للشروق» أن المساجين المتورطين فى ملفات الإرهاب والذين ستتسلمهم تونس سيتم إيداعهم السجون حسب خطورة القضايا التى تم محاكمتهم فيها وإصدار بطاقات ايداع ضدهم.

كما أكد السلطانى أن القيادات الإرهابية يتم عزلهم عن باقى الإرهابيين فى حين أن بقية العناصر توزع على باقى وحدات السجن، وأوضحت الصحيفة أن عملية تسليم الارهابيين التونسيين ستتم فى سرية تامة حيث سيصلون على متن طائرة خاصة, مضيفة أنه سيتم اعادة محاكمتهم وتوزيعهم على السجون بالتنسيق بين وزارات الخارجية والداخلية والعدل والمؤسسات السجنية والأمنية والقضائية.

>