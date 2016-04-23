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97 % يوافقون على إبقاء نظام الولايات فى نتيجة استفتاء دافور

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97 % يوافقون على إبقاء نظام الولايات فى نتيجة استفتاء دافور 97 % يوافقون على إبقاء نظام الولايات فى نتيجة استفتاء دافور

أعلنت المفوضية القومية للاستفتاء الإدارى بدارفور السبت، نتيجة الاستفتاء التى أسفرت عن اختيار الإبقاء على نظام الولايات الخمس لدارفور (غرب السودان) بنسبة 97.72% مقابل نسبة 2.28% لخيار الإقليم.

وقال رئيس المفوضية القومية للاستفتاء عمر على جماع – فى مؤتمر صحفى اليوم بقاعة الصداقة بالخرطوم – "إن نسبة المشاركة فى الاستفتاء الإدارى لولايات دارفور بلغت 90.72% فى الولايات الخمس، وبلغ عدد المشاركين 3 ملايين و207 آلاف و596 مواطنا، وعدد الأصوات الصحيحة 3 ملايين و153 ألفا و896 صوتا، وعدد الأصوات الباطلة 53 ألفا 702 صوت.

يشار إلى أن الاستفتاء الإدارى لدارفور تم إجراؤه فى الفترة من 11 إلى 13 أبريل الجارى بمشاركة نحو 3 ملايين و500 ألف مواطن دارفورى بالولايات الخمس، للاختيار بين الإبقاء على نظام الولايات المعمول به حاليا بالسودان أو الإقليم الواحد.
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