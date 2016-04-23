ننشر ضوابط إجراء انتخابات اللجان طبقا للمادة 42 من لائحة البرلمان

دعا الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب أعضاء البرلمان للذهاب إلى مقار اللجان النوعية لانتخاب هيئات مكاتبها.

وأشار عبد العال خلال الجلسة العامة قبل رفعها منذ قليل، إلى أن الانتخابات سيتم إجراءها طبقا للمادة رقم 42 من اللائحة الداخلية للمجلس، بأن تجرى الانتخابات بمقر اجتماع كل لجنة، ويرأس اجتماع كل لجنة أكبر الحاضرين سنا ويتولى أمانة سرها الأصغر سنا، على أن يكون الرئيس وأمين السر من غير المترشحين.

وأوضح عبد العال أنه يجب أن تُقدم طلبات الترشيح كتابة باسم رئيس المجلس، وتسلم لرئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، وإن لم يتقدم العدد المطلوب لانتخابات اللجنة النوعية يُعلن فوز المترشح الوحيد بالتزكية، على أن يدلى كل عضو برأيه في اللجنة التي أبداها كرغبة أولى.

وفى حال ترشح كل أعضاء اللجنة، تؤجل الانتخابات فى تلك اللجنة إلى حين انتهاء إحدى اللجان الأخرى من انتخاباتها، وينتدب رئيس المجلس عضوين منها للإشراف على انتخابات اللجنة الأخرى.

وطالب الدكتور على عبد العال المشرفين على انتخابات اللجان النوعية بإبلاغ الأمين العام للمجلس المستشار أحمد سعد، بنتيجة الانتخابات ليخبر رئيس المجلس بها لإعلانها بالجلسة العامة المقرر عقدها فى تمام الساعة 5 من مساء اليوم.

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