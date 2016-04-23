موقع وزارة الدفاع يعرض فيديوهات لانسحاب إسرائيل من سيناء فى ذكرى 25 أبريل

عرض الموقع الرسمى لوزارة الدفاع منذ قليل، 5 فيديوهات تشمل لقطات نادرة لاحتفالات مصر والقوات المسلحة بتحرير سيناء، فى 25 أبريل 1982، وانسحاب القوات الاسرائيلية من أرض سيناء، بعد اتفاقية السلام عام 1979، وذلك فى إطار الاحتفال بالذكرى الـ 34 لتحرير سيناء.

الفيديوهات من إنتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، وتشمل لقطات حقيقية من انسحاب القوات الإسرائيلية من أراضى سيناء بعد اتفاقية السلام، وكذلك جهود مصر فى المفاوضات مع الجانب الإسرائيلى منذ وقف إطلاق النار فى 28 أكتوبر 1973، وحتى الانسحاب الكامل من طابا فى 19 مارس 1989.

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