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أعضاء مجلس النواب يقفون دقيقة حداد على روح النائب محمد مصطفى الخولى

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أعضاء مجلس النواب يقفون دقيقة حداد على روح النائب محمد مصطفى الخولى أعضاء مجلس النواب يقفون دقيقة حداد على روح النائب محمد مصطفى الخولى
وقف أعضاء مجلس النواب خلال بداية الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة الآن، دقيقة حداد على روح النائب محمد مصطفى الخولى، نائب الفيوم الذى وافته المنية منذ يومين.

وقال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب: "يعز عليا أن أنعى للمجلس الزميل محمد مصطفى الخولى، والذى كان يجلس بين جنبات هذه القاعة معبرًا عن مطالب دائرته ومحافظته، وقد كان الفقيد يتحلى بخلق عظيم وسلوك قويم، وكان يحرص حرصًا بالغًا على أداء دوره البرلمانى ولا يثنيه عنه أى طارىء مهما كان، وأتوجه باسمى واسم المجلس بالعزاء لأسرته ودائرته ومحافظة الفيوم".


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