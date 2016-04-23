إحباط محاولة 21 شخصا لهجرة غير شرعية بكفر الشيخ وضبط 3 متسللين بأسوان

أحبطت قوات الأمن بكفر الشيخ، محاولة 21 من جنسيات مختلفة الهجرة غير الشرعية بمطوبس، اليوم السبت، قبل اسقلالهم مركب الصيد بسواحل البحر المتوسط بكفر الشيخ .

وتمكنت الأجهزة تحت إشراف اللواء محمد عاطف شلبي مدير الأمن من ضبط 12 مصرى و8 سودانيين وسيراليونى واحد، أثناء استقلالهم سيارة رقم 1892 س ل ي ، قيادة " سعيد ف-41 سنة " مقيم بحي الجمرك ، بالإسكندرية بصحبته "أنور ر س -34 سنة " مقيم بمنطقة أبو قير بالإسكندرية ، أحد سماسرة الهجرة غير الشرعية بمنطقة بمطوبس.

بمناقشتهم أقروا باتفاقهم مع شخص يدعى "محمد س أ " مقيم ببركة السبع منوفية، وحضورهم بالسيارة للمكان للسفر لدولة إيطاليا، بإحدى عائمات الصيد نظير مبالغ مالية تحصل عليهم منها .

وبسؤال السائق الذى تم ضبطه، انكر معرفته بدواعي السفر للهجرة غير الشرعية، وأنه تم تكليفه لتوصل هذه المجموعة لمحافظة كفر الشيخ .

وقرر مدير الأمن تكليف مباحث جرائم الأموال العامة والأمن الوطنى، بالتحرى فى الواقعة وقيد المحضر تحت رقم 9698 لسنة 2016 جنح مركز مطوبس.

وفى أسوان، ألقت قوات الأمن اليوم القبض على 3 متسللين أفارقة جنوب مدينة أسوان لا يحملون أوراق دخول رسمية، تم التحفظ على المتهمين للتحقيق معهم بمعرفة الجهات المختصة.

ورد إخطار لمدير أمن أسوان اللواء عمر ناصر يفيد بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول أسوان والقوة المرافقه من ضبط 3 أشخاص يحملون الجنسية الإريترية وذلك لدخولهم البلاد بطريقة غير شرعية.

تحرر المحضر رقم 2666 إدارى قسم أول أسوان لسنة 2016 ، وجارى عرضهم على النيابة المختصة للتصرف.

إحباط محاولتين لهجرة غير شرعية بكفر الشيخ لـ 29 من جنسيات مختلفة

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>ضبط عاطل بحوزته نصف كيلو بانجو و600 قرص ترامادول بأسوان>http://www.youm7.com/story/2016/3/31/%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%84-%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%B2%D8%AA%D9%87-%D9%86%D8%B5%D9%81-%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%88-%D9%88600-%D9%82%D8%B1%D8%B5-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86/2654777

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