رئيس البرلمان يهنئ المصريين بـ"تحرير سيناء".. ويخطئ فى تهنئة الأقباط

تقدم الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب بالتهنئة للشعب المصرى باعياد تحرير سناء وعيد العمال وعيد القيامة وشم النسيم، وفى بداية الجلسة العامة للبرلمان، اليوم السبت.

وقال عبد العال إن مصر تحتفل غداً الاثنين، بعيد تحرير سيناء الغالية التى تحمل ذكرى غالية، ستظل مضيئة فى قلوب كل المصريين، مضيفاً: "تحية وتقدير لجيش مصر الباسل الذى واجه اعتى الغزاة منذ فجر التاريخ وسجل انجازات خالدة دفاعاً عن أمن مصر واستقرارها".

وأضاف خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: "الشهداء لا يموتون بل هم حاضرون فى ضمير امتهم".

ووجه عبد العال تحيه للإخوة الأقباط، قائلا: "يحتفل الأخوة المسيحيين غدًا بعيد القيامة المجيد"، وهنا نبه الأعضاء الى الخطأ الذى وقع فيه، فقال عبد العال: "أسف خطأ يجب أن يحاسب عليه من وقع فيه، لافتا إلى أن الأمانة العامة لم تراجع الأجندة"، ثم تدارك الأمر: "أقصد التهنئة بأحد السعف".. وتابع: "المهم أن هناك عيد للأخوة المسيحيين وهو عيد لكل المصريين أى كان هو".

وأضاف: "تحتفل مصر الأسبوع القادم بعيد العمال وعيد شم النسيم، وأتوجه بخالص التهنئة للشعب المصرى، وأدعو الله أن يديم على المصر التقدم فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي".

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