الزمالك يعلن إصابة الشناوي.. وفترة غيابه

أعلن نادي الزمالك عن إصابة أحمدج الشناوي حارس مرمى الفريق بكدمة قوية في الركبة اليسرى.

وأكد الزمالك أن حارس مرمى الفريق الأول، سيغيب لمدة أسبوعين على الأكثر بسبب تلك الإصابة.

وتعرض أحمد الشناوي لإصابة أثناء مباراة الزمالك أمام مولودية بجاية الجزائري في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال إفريقيا.

وخرج الشناوي مستبدلا على خلفية تلك الإصابة، ليحل محمود عبد الرحيم جنش بدلا منه، قبل أن يخرج الزمالك متعادلا بهدف لكل فريق وينال بطاقة التأهل لدور المجموعات.

وسيغيب الشناوي عن الزمالك بسبب تلك الإصابة، أمام فريقي حرس الحدود في بطولة الدوري واتحاد الشرطة في دور الـ 16 من بطولة بطولة كأس مصر، ولم يتحدد موعد باقي المباريات لنعرف إن كان سيحق الشناوي بها أم لا.