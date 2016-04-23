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تقرير إيطالي - ميلان يراقب رمضان صبحي

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تقرير إيطالي - ميلان يراقب رمضان صبحي تقرير إيطالي - ميلان يراقب رمضان صبحي

كشفت صحيفة "كالتشيو مركاتو" الإيطالية عن متابعة نادي ميلان الإيطالي لرمضان صبحي لاعب النادي الأهلي الصاعد.

وبحسب "كالتشيو مركاتو"، فإن ميلان وبعض الأندية الأوروبية الأخرى يراقبون صبحي صاحب الـ 18 عاما وصاحب القامة الكبيرة "كيفما وصفته الصحيفة".

وأشادت الصحيفة برمضان صبحي، وأبرزت كونه ثاني أصغر لاعب يمثل منتخب الأول في عمر 17 سنة و8 أشهر و18 يوما، إذ لا يتفوق عليه في ذلك سوى أحمد حسام "ميدو".

كما أبرزت الصحيفة أيضا انتهاء عقد اللاعب مع ناديه الأهلي في شهر يونيو من عام 2016.

وقدرت الصحيفة سعر رمضان صبحي بأنه ربما يكلف ميلان قرابة الأربعة أو خمسة ملايين يورو، واصفة الرقم أنه ليس بالكبير.

ويقدم رمضان صبحي أداء رائع في الفترة الأخيرة مع النادي الأهلي ومع منتخب مصر، إذ سجل هدف الفوز للمنتخب المصري على حساب منتخب نيجيريا، والذي قربنا بنسبة كبيرة جدا من التأهل لكأس أمم إفريقيا المقبلة.

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