محافظ قنا يشهد قرعة الحج.. وإعلان فوز 187 حاجا وحاجة

شهد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، واللواء صلاح الدين حسان مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إجراء القرعة العلنية لوزارة الداخلية هذا العام لحج بيت الله الحرام، بحضور عدد من القيادات الأمنية والدينية والتنفيذية وعدد من المتقدمين للقرعة وأسرهم.

وبلغ عدد المتقدمين لأداء فريضة الحج هذا العام بدائرة المحافظة 3797 حاجا وحاجة، وبلغت الحصة المقررة لمحافظة قنا 187 حاجا وحاجة، حيث تم تخصيص 20 مقعدا لكبار السن كانوا قد تقدموا لوزارة الداخلية بمحافظة قنا على مستوى مراكزها التسعة.

وتم إعلان أسماء الفائزين بشفافية تامة عن طريق الحاسب الآلى، وبحضور عدد من المتقدمين حيث تقدم لبندر قنا 982 فاز منهم 41 ومركز قنا 489 فاز منهم 28 ومركز أبوتشت 364 فاز 20 ومركز دشنا 200 فاز 9 ومركز قوص 579 فاز 32 ومركز نجع حمادى 374 فاز 19 ومركز نقادة 173 فاز 8 وفرشوط 213 فاز 9 ومركز قفط 358 فاز 18ومركز الوقف 65 فاز 3 حاج وحاجة.

وهنأ المحافظ ومدير الأمن الفائزين متمنين حظ أوفر لباقى المتقدمين من المواطنين ممن لم يصبهم الدور هذا العام، مطالبين الحجاج للدعاء لمصر وأمنها واستقرارها، متمنين للجميع حجا مبرورا وسلامة العودة إلى أرض الوطن.

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