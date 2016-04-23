بالصور.. محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن يشهدان إجراء القرعة العلنية للحج

شهد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، يرافقه اللواء على العزازى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، مراسم إجراء القرعة العلنية لاختيار الفائزين بتأشيرات الحج للعام الهجرى الجارى 1437 – 2016 والتى نظمتها مديرية أمن الإسماعيلية بنزل الشباب بمنطقة الشيخ زايد بحى ثالث بحضور اللواء محمود نافع مفتش الداخلية واللواء خالد عبد الرحمن مساعد مدير الأمن للشئون المالية والإدارية والعميد إسماعيل هاشم ممثل الإدارة العامة للشئون المالية.

تمت إجراءات القرعة فى حضور جميع المتقدمين للحج هذا العام والبالغ عددهم الإجمالى 7286 على مستوى المحافظة والمراكز والمدن التابعة لها، لاختيار عدد 358 حاج وحاجة ممن حالفهم الحظ لأداء فريضة الحج لهذا العام ومنهم عدد 36 تأشيرة مخصصة لكبار السن.

وخلال مراسم إجراء القرعة تم الإعلان عن أسماء جميع الفائزين، كما تم الإعلان عن أسماء 72 من الأسماء الاحتياطية والتى تعادل نسبة 20% من إجمالى التأشيرات المخصصة للمحافظة.

وهنأ المحافظ ومدير الأمن جميع الفائزين برحلة الحج هذا العام، متمنين لهم جميعا الحج المبرور والذنب المغفور والعود الحميد، طالبين منهم جميعا الدعاء لمصر أن يحفظها الله دائما، داعين بالحظ الأفضل فى المرات القادمة لمن لم ينالوا الفوز بالاختيار فى قرعة هذا العام، وأنه سوف يتم متابعة جميع أفراد بعثة الحج لهذا العام من لحظة سفرهم حتى عودتهم للوطن بإذن الله والعمل على توفير وتأمين كافة سبل الراحة لأعضاء بعثة الإسماعيلية.

- بالصور.. بدء قرعة الحج للموسم الحالى لمحافظة الإسماعيلية