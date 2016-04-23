الخارجية الأمريكية : قادة العالم ليسوا قلقين من «ترامب» فقط

قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، جون كيربي، إن الإدارة الأمريكية تستمع إلى قلق قادة العالم حول من سيخلف الرئيس باراك أوباما في البيت الأبيض، مشيراً إلى أن القلق ليس من مرشح الرئاسة الجمهوري الأبرز الملياردير دونالد ترامب فقط.

وأوضح كيربي، خلال مقابلة مع شبكة “ام اس أن بى سي”، أن المسؤولين الأمريكيين، كثيراً ما يستمعون إلى قلق حقيقي إزاء خطاب بعض الحملات الانتخابية، ومشاعر الانعزالية، وأفكار كراهية الأجانب، التي يعبر عنها بعض المرشحين.

وأضاف كيربى أن بعض قادة العالم يريدون انخراط الولايات المتحدة في الشؤون الدولية، وآخرون معجبون بقيادة الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن فكرة تراجع الولايات المتحدة عن المشاركة على المستوى الدولي في الواقع تقلق هؤلاء.

ولفت كيربى إلى أنه لا يمكن التحكُم في ما سيحدث، أو من سيكون الرئيس الأمريكي القادم، ولكن من الممكن بالطبع التحكُم في ما يحدث الآن على الأرض، والتزام الولايات المتحدة تجاه العديد من المناطق في العالم.

أ ش أ