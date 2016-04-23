ارتفاع الضغط والصداع المستمر وتورم القدمين أهم علامات هبوط عضلة القلب

هناك حالة مرضية تسمى هبوط القلب، أو هبوط عضلة القلب، وهى حالة قد يعانى منها الإنسان ويحتاج من حوله أو هو نفسه للعلم ببعض العلامات الملحوظة التى إذا ما ظهرت عليه واضحة، عليه أن يشك فى هبوط عضلة قلبه على الفور مما يستلزم استشارة الطبى.

وعن هذه العلامات لهذا الهبوط فى عضلة القلب يحدثنا تفصيلا وبشكل مبسط الدكتور رامى الروينى – استشارى أمراض القلب وقسطرة الشرايين التاجية والمدرب بمجلس الإنعاش الأوروبى – موضحا أن من العلامات الشائعة لهذا الهبوط المرضى، ظهور بعض الإشارات المرضية على المريض، وذلك من خلال حدوث حالة من الصداع المستمر والألم بالرأس الشديد يعانى منه المريض، فضلا عن ذلك قد يحدث أن يعانى المريض من ارتفاع ملحوظ فى نسبة ضغط الدم لديه، كذلك يمكن أن يعانى هذا المريض أيضا من أوجاع فى منطقة الصدر.

وتابع المدرب بمجلس الإنعاش الأوروبى حديثه معددا هذه الإشارات المرضية، مشيرا إلى أن العلامات الأخرى لهبوط العضلة تظهر فى هيئة حدوث تورم ملحوظ بقدمى المريض، كذلك قد يلاحظ بشكل خاص عندما يستلقى على ظهره بصعوبة شديدة فى التنفس، وأوضح الدكتور رامى الروينى لضرورة العلم بهذه العلامات الشائعة لكى يكون الشخص والمحيطون به على دراية تامة بها ويمكنهم التصرف السليم دون مماطلة أو إهمال.

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