احذر.. سكر الفركتوز الموجود بالمشروبات الغازية يصيبك بالأمراض العقلية

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها علماء من جامعة كاليفورنيا، أن سكر الفركتوز يرتبط بحدوث تغييرات فى مئات الجينات بالدماغ، إضافة إلى مجموعة من الأمراض مثل السكر وأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض الزهايمر إضافة إلى اضطراب النشاط المفرط ونقص الانتباه “ADHD”.

وكشفت الدراسة الجديدة أن المئات من هذه الجينات يمكن أن تتضرر من جراء الفركتوز، ومع ذلك اكتشف العلماء أن الأحماض الدهنية أوميجا 3 والمعروفة باسم حمض الدوكوساهيكسانويك، أو “DHA”، تقلل التغييرات الضارة التى تنتج عن تناول الفركتوز.

وقال شيا يانغ، مؤلف الدراسة وأستاذ البيولوجيا التكاملية وعلم وظائف الأعضاء فى جامعة كاليفورنيا، إن أحماض أوميجا 3 تقلل التغيرات الجينية بأكملها وتساعدها على العودة إلى وضعها الطبيعى، وهو أمر رائع"، كما أن سكر الفركتوز الموجود فى الفواكه لا يمثل خطورة لأن بها مواد أخرى تعادل تأثيره ولكن الخطورة فى الفركتوز الموجود فى المشروبات الغازية والعصائر المحلاة والمواد الغذائية الصناعية.

وأوضح الباحثون أن الأحماض الدهنية أوميجا 3 “DHA”، توجد بشكل طبيعى فى أغشية خلايا الدماغ، ولكن ليس بكميات كبيرة بما يكفى للمساعدة فى مكافحة الأمراض. والتى توجد بوفرة فى الأسماك الدهنية كاسلمون والماكريل والبيض وكذلك الجوز، وبذور الكتان، والفواكه والخضروات.

وأشار فرناندو جوميز بينيلا، وهو أستاذ جراحة المخ والأعصاب والبيولوجيا التكاملية وعلم وظائف الأعضاء فى جامعة كاليفورنيا، إلى أن الأمريكيين يحصلون على كمية كبيرة من الفركتوز فى الأطعمة المحلاة بشراب الذرة عالى الفركتوز، وهو من المحليات السائلة الرخيصة المصنوعة من نشا الذرة، ويوجد فى المشروبات المحلاة، والعصائر، والحلويات والمشروبات الغازية.

وأضاف العلماء أن تناول الأطعمة والمشروبات المحلاة بشراب الذرة عالى الفركتوز، ترفع من فرص الإصابة بالأمراض العقلية كالفصام والزهايمر ومرض الشلل الرعاش.

ونشرت نتائج الدراسة الحديثة عبر الموقع العلمى “Science Daily”.

المكملات الغذائية الغنية بـ"أوميجا 3" تساعد فى الحد من الاكتئاب

حافظى على نفسك بالبيض والسمك.. أوميجا 3 تقلل فرص إصابة البدينات بسرطان الثدى بعد بلوغهن سن اليأس

>