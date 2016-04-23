صور .. صحيفة إسرائيلية تكشف كيف يعيش رئيس الوزراء الأسبق داخل محبسه

كشفت ذلك صحيفة “هآرتس” الاسرائيلية، امس، أن الرئيس الإسرائيلي الأسبق، إيهود أولمرت، أصبح في هذه الأيام مقيدًا بين جدران السجن، لكن إدارة السجن قررت الموافقة على إقامة حديقة من الأعشاب والخضار للسجناء، ولذلك، يمكن للسجناء، في القسم، منذ الآن، كما تمت الموافقة على استخدام قطعة الأرض الصغيرة بعد نحو شهرين من دخول رئيس الحكومة الأسبق إيهود أولمرت إلى السجن، كما جاء في بداية التقرير.

وجاء في التقرير أنه بعد مدة قصيرة من بدء قضاء عقوبته زاره ابنه، شاؤول، وفي جعبته مجموعة من 300 فيلم، ليشاهدها والده وبقية سجناء القسم في النادي في المبنى، لكن إدارة السجن أوضحت أنه يمكن مشاهدة 30 فيلما فقط، كما شددت الإدارة أنه قبل الموافقة على عرض فيلم، يجب تمريره أولا لمشاهدته من قبل رجال الاستخبارات، ليتأكدوا من أنه لم تزرع فيه رسائل محظورة مختلفة.

وكجزء من التجديدات في قسم سجن أولمرت، تقرر إنشاء صالة رياضية فيها أيضًا جهاز مشي كهربائي وبعض الأجهزة الأخرى، ولا يسمح لأولمرت أن يتدرب فيها وفق رغبته، لأن البقاء في الصالة الرياضية يتم بإشراف مدرب لياقة مؤهل، ولذلك تم اختيار مدرب يزور أولمرت في السجن ويدربه، مرتين في الأسبوع لمدة 40 دقيقة في كل زيارة.

والتدريبات في هذه الصالة الرياضية مقيدة أيضا، اذ يسمح لكل سجين التدرب لمدة 20 دقيقة على جهاز المشي الكهربائي فقط، وذلك منعا لإثارة الجدالات والنزاعات بين السجناء حول حق استخدام الجهاز.

وكشف التقرير أيضًا أن في الأشهر الأخيرة بدأ أولمرت بكتابة قصة حياته، والعمل السياسي، اللقاءات مع القادة، المحادثات في الغرف المغلقة، القرارات التي اتخذها وتلك التي لم ينه اتخاذها، ومن أجل تسهيل الكتابة، طلب بعد اعتقاله فورا السماح بإدخال حاسوب نقال إلى زنزانته، وقد رفض هذا الطلب لأنه لا يسمح لأي سجين باستخدام الحواسيب، لذلك يستخدم أولمرت أثناء الكتابة الأوراق والأقلام.

يذكر، أن ايهود أولمرت دخل السجن كأول رئيس حكومة إسرائيلي ينفذ هذه العقوبة بعد الحكم عليه بالسجن 19 شهرا مع النفاذ بتهمة الفساد، حيث انضم بذلك إلى الرئيس الأسبق موشيه كاتساف الذي يمضي عقوبة السجن سبع سنوات بتهمة الاغتصاب.