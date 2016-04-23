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بالصور.. الأقباط المصريون يصلون القدس وسط إجراءات أمنية إسرائيلية مشددة

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الاقباط

الاقباط

وصل صباح اليوم السبت، أكثر من 1600 قبطي مصري إلى مدينة القدس عبر مطار «بن جوريون» بوسط تل أبيب، ولا تزال الاعداد تتوافد للإحتفال بأعياد عيد القيامة في المدينة المقدسة.

وأوضح مراسل قناة «الغد العربي»، أن الأقباط إختلفوا بوصولهم إلى هذه المدينة، حيث يصل عدد مختلف عن الاخر خلال الايام القليلة المقبلة، مشيراً إلى أن الزيارة ستسمر 11 يوماً وسط إجراءات أمنية كبيرة ومشددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تشهدها المدينة منذ سنوات، وأن عدد المسيحيين الذين سيزوروا المدينة هو الأكبر خلال هذا العام.

وأضاف أن بعض الأقباط يشكون من الاجراءات الأمنية الإسرائيلية المشددة وحالة الإستنفار الكبيرة التي تشهدها شوارع القدس، مع دفع عناصر الإحتلال بالألأف من عناصرالشرطة في البلدة القديمة للحفاظ على الأمن، خاصة أن تلك الأعياد  تتزامن مع الأعياد اليهودية .

أقباط 8 أقباط 9 أقباط 10 أقباط 6 أقباط 5 أقباط 4 أقباط 3 أقباط 2

 

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