تزايد إقبال المواطنين على شراء كراسات شروط وحدات الإسكان الاجتماعى بدمياط

شهدت محافظة دمياط إقبالاً متزايداً من المواطنين على شراء كراسات الشروط المخصصة لوحدات الإسكان الاجتماعى، وشهدت معظم مكاتب البريد إقبالا متزايدا منذ الصباح الباكر.

وشهد مقر مبنى قسم ثان دمياط إقبالا غير مسبوق، حيث يتم بيع كراسات الشروط من خلاله نتيجة إغلاق المقر الرئيسى لمبنى هيئة بريد دمياط، بسبب أعمال التطوير والصيانة، وقام رجال الأمن بمبنى القسم، بقيادة العميد مجدى الموجى مأمور القسم، بتنظيم عمليات البيع وتنظيم زحام المواطنين تجنبا لوقوع أى مشاكل.

يذكر أن معظم منافذ توزيع الكراسات شهدت توافدا من المواطنين الراغبين فى شراء الكراسات، بعد انتشار شائعة عن نفاد كراسات الشروط من منافذ البيع.

- اليوم.. بدء سحب كراسات الشروط لحجز وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى