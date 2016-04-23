أخبار عاجلة

اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
فيديو| البدوي: المواطن سيجني ثمار صبره نهاية العام.. وقرار التعويم أنقذنا -
بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

توقف حركة المرور أمام السيارات بسبب تسرب مياه فى نفق اللبينى بالمريوطية

Google+ Print
توقف حركة المرور أمام السيارات بسبب تسرب مياه فى نفق اللبينى بالمريوطية توقف حركة المرور أمام السيارات بسبب تسرب مياه فى نفق اللبينى بالمريوطية
ظهرت كثافات مرورية، اليوم السبت، بنفق اللبينى فى المريوطية، بسبب تسرب مياه أدى إلى وجود حالة من الزحام المرورى أمام العديد من السيارات، للمتجه من الطريق الدائرى وفى طريقه إلى المنيب، وانتقلت الخدمات المرورية إلى المكان لتسيير حركة المركبات.

كما وجهت الإدارة العامة للمرور، بقيادة اللواء مجدى عز الدين الصادق مساعد الوزير للمرور، العديد من الحملات المرورية والانضباطية، لفرض الانضباط بالشارع، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت الحملات التى رصدتها أجهزة الرادار عن ضبط 3780 مخالفة لسيارات تسير بسرعات جنونية ولا تلتزم بالسرعات المحددة لها بالطرق السريعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كافة المخالفين.


>تحرير 3 آلاف مخالفة وحجز 16 توك توك مخالف أعلى محاور الجيزة
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365