توقف حركة المرور أمام السيارات بسبب تسرب مياه فى نفق اللبينى بالمريوطية

ظهرت كثافات مرورية، اليوم السبت، بنفق اللبينى فى المريوطية، بسبب تسرب مياه أدى إلى وجود حالة من الزحام المرورى أمام العديد من السيارات، للمتجه من الطريق الدائرى وفى طريقه إلى المنيب، وانتقلت الخدمات المرورية إلى المكان لتسيير حركة المركبات.

كما وجهت الإدارة العامة للمرور، بقيادة اللواء مجدى عز الدين الصادق مساعد الوزير للمرور، العديد من الحملات المرورية والانضباطية، لفرض الانضباط بالشارع، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت الحملات التى رصدتها أجهزة الرادار عن ضبط 3780 مخالفة لسيارات تسير بسرعات جنونية ولا تلتزم بالسرعات المحددة لها بالطرق السريعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كافة المخالفين.

تحرير 3 آلاف مخالفة وحجز 16 توك توك مخالف أعلى محاور الجيزة

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