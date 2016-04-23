التهرب الضريبى بجنوب الصعيد تضبط 193 مخالفة متنوعة بقيمة 174 مليون جنيه

نجح رجال مباحث التهرب الضريبى والرسوم بجنوب الصعيد، في ضبط 193 مخالفة متنوعة بلغت قيمتها 184 مليون جنيه، وذلك في حملات أشرف عليها اللواء طارق الأعصر مدير الإدراة العامة لمباحث التهرب الضريبى والرسوم.

وأسفرت الحملات التي شارك فيها اللواء محمد توفيق وكيل الإدارة، والعميد محمد بهاء الدين مدير مباحث التهرب الضريبى بجنوب الصعيد، من ضبط 28 قضية فى مجال التهرب من سداد الضرائب العامة، قيمتها 122 مليون جنيه، و15 قضية تهرب من سداد ضريبة المبيعات قيمتها 62 مليون جنيه، بجانب ضبط 35 قضية فى مجال التحرى عن المدينين، و 63 قضية فى مجال التهرب من سداد الضريبة العقارية، والملاهى ، و52 قضية تهرب من سداد الرسوم الجمركية.

وقرر العميد محمد بهاء الدين مدير مباحث التهرب الضريبى بجنوب الصعيد، بسرعة إحالة كافة المتهمين في المخالفات إلى النيابات المختصة التى باشرت التحقيق معهم.

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