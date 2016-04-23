بالصور.. احتجاج العاملين بالتغذية المدرسية فى البحيرة بسبب إنهاء خدمتهم

سادت اليوم السبت، حالة من الغضب بين العاملين الموسميين بالمشروع الخدمى لتغذية المدارس بمحافظة البحيرة، والتابع لوزارة الزراعة وعددهم 63 عاملا يعملون بالمشروع منذ شهر أكتوبر 2014 بعد أن فوجئ العاملون بمنعهم من التوقيع بدفتر الحضور والانصراف دون سبب قانونى.

وأكد العاملون بالمشروع الخدمى لتغذية المدارس بمحافظة البحيرة، والتابع لوزارة الزراعة أنه نما إلى علمهم صدور قرار من علاء عزوز المدير التنفيذى للمشروع الخدمى لتغذية المدارس على مستوى الجمهورية متضمنًا إنهاء خدمتهم بالمشروع.

وأضاف العاملون أنهم فوجئوا بذلك حينما تم منعهم من التوقيع بدفتر الحضور والانصراف دون سبب قانونى، بالرغم من حصولهم على تأشيرات من المحافظ السابق ومدير المشروع بتعيينهم، الأمر الذى دعاهم لتحرير محضر إثبات حالة قيد برقم 4126 لسنة 2016 إدارى قسم دمنهور.

وأشار العاملون بالمشروع الخدمى لتغذية المدارس بمحافظة البحيرة، والتابع لوزارة الزراعة أن إنتاج الوجبات قبل تعيينهم كان 150 ألف وجبة يوميًا وعقب تعيينهم ارتفع معدل الإنتاج إلى 230 ألف وجبة يوميا.

وهدد العاملون بالدخول فى إضراب عن الطعام لحين يتم الاستجابة لمطلبهم المشروع وهو الاستمرار بالعمل، خاصة وأن جميعهم متزوجون ويعولون أسرًا وعليهم متطلبات مطلوب سدادها شهريًا.

وطالب العاملون بالمشروع الخدمى لتغذية المدارس بمحافظة البحيرة والتابع لوزارة الزراعة الرئيس عبد الفتاح السيسى والمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء بإصدار أوامرهم لوزير الزراعة باستمرار عملهم فى المشروع.

- نائب محافظ البحيرة:إنشاء أول منطقة لوجستية بحرية برشيد بتكلفة1.8مليار دولار