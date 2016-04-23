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محافظة الإسكندرية: إنتهاء أعمال إنارة الكورنيش قبل أعياد شم النسيم

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محافظة الإسكندرية: إنتهاء أعمال إنارة الكورنيش قبل أعياد شم النسيم محافظة الإسكندرية: إنتهاء أعمال إنارة الكورنيش قبل أعياد شم النسيم
قال المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية، إن المحافظة تكثف العمل حاليا من أعمال إنارة طريق الكورنيش بدءا من حى المنتزة حتى منطقة القلعة، وذلك بزرع وتركيب أعمدة جديدة بدلا من الأعمده المكسورة وتغيير التالف منها، بالإضافة إلى تغير الكابلات الكهربية التى اتلفها الصدأ والبارومة والتى تهدد الشارع وحركة المارة، وذلك تحت إشراف الورش المركزية وجهاز تعمير وتنمية الساحل الشمالى الأوسط.

وأضاف المحافظ فى بيان صادر منذ قليل إلى أن تطوير الكورنيش يتضمن تركيب ٢٥٠ عمود إنارة جديد بطول الكورنيش وأعمال إضاءة الجزيرة الوسطى للكورنيش كواجهة سياحية للمدينة بتكلفة تبلغ ٦ مليون جنيه، بالإضافة إلى تركيب أعمدة إضاءة بدلا من التالفة وتركيب كشافات LED جديدة موفرة بقدرة إضاءة عالية.

وأشار المحافظ إلى الانتهاء من تغير جميع أعمدة إلانارة التالفة بطريق الحرية وإنارتها قبل شم النسيم استعدادا لموسم الصيف، علاوة على تطوير وإنارة كافة جداريات الإسكندرية ومنطقة القلعة، على أن يتم أعمال تطوير وإنارة جميع أنحاء الإسكندرية تباعا لخدمة جميع المناطق الأخرى المحرومة، وسيتم إعادة الشئ لأصله فى أعمال الحفر والرصف بعد الإنتهاء من تركيب كافة الأعمدة، موضحا أنه سيتم استخدام كشافات LED الموفرة للطاقة تخفيضا لاستهلاك الكهرباء خلال موسم الصيف.

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