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بالصور.. وزير الآثار ومحافظ الفيوم يتفقدان عددا من الأماكن الأثرية

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بالصور.. وزير الآثار ومحافظ الفيوم يتفقدان عددا من الأماكن الأثرية بالصور.. وزير الآثار ومحافظ الفيوم يتفقدان عددا من الأماكن الأثرية
طالب الأهالى الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، والمستشار وائل مكرم محافظ الفيوم، باستكمال أعمال ترميم مسجد قايتباى.

وكشف الأهالى ومسئولو الآثار بالمحافظة أن المسجد أجريت فيه عمليات ترميم بالجهود الذاتية وتحملها الأهالى بتكلفة وصلت إلى نصف مليون جنيه، وأنه لم يبق بالمسجد سوى أعمال الكهرباء والأرضيات، وأبدى الوزير والمحافظ استعدادهما لتكملة باقى الأعمال بالمسجد بالتعاون بين المحافظة والوزارة وتصل تكلفتها إلى حوالى 300 ألف جنيه.

جاء ذلك خلال تفقد الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، والمستشار وائل مكرم محافظ الفيوم، مسجد قايتباى بمدينة الفيوم، فى إطار زيارة وزير الآثار لمحافظة الفيوم اليوم، لتفقد عدد من الأماكن الأثرية بالمحافظة، ورافقهما محمود عفيفى رئيس قطاع الآثار المصرية، والمهندس وعد الله أبو العلا رئيس قطاع المشروعات، وأحمد عبد العال مدير عام منطقة الفيوم الأثرية، وسيد الشورة مدير آثار الفيوم.

كما تفقد وزير الآثار ومحافظ الفيوم والوفد المرافق لهما معبد بطليموس والحمام الكبير بمنطقة الكيمان الأثرية بمدينة الفيوم، وطالب الوزير باستكمال أعمال النظافة بالمنطقة.

وزير الآثار ومحافظ الفيوم يتفقدان عددا من الأماكن الأثرية (1)

وزير الآثار ومحافظ الفيوم يتفقدان عددا من الأماكن الأثرية (2)

وزير الآثار ومحافظ الفيوم يتفقدان عددا من الأماكن الأثرية (3)


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