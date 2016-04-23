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بالصور.. "الأعلى للقضاء" يمنح السيسي درع تكريم.. والرئيس يصافح عدلى منصور

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بالصور.. "الأعلى للقضاء" يمنح السيسي درع تكريم.. والرئيس يصافح عدلى منصور بالصور.. "الأعلى للقضاء" يمنح السيسي درع تكريم.. والرئيس يصافح عدلى منصور
ينشر "اليوم السابع"، صور حضور الرئيس عبد الفتاح ، احتفالية عيد القضاة، والاجتماع مع أعضاء مجلس القضاء الأعلى، بالإضافة إلي إلقاء كلمته فى هذه المناسبة.

كما أهدي أعضاء مجلس القضاء الأعلي، الرئيس السيسي درع القضاة، تكريماً له بعد مشاركته في احتفالية عيد القضاة.

وصافح الرئيس السيسي، المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس الجمهورية السابق.

وشارك في الاحتفالية، عدد كبير من أعضاء ، وعلي رأسهم المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، والفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والانتاج الحربي، والمهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، والمستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق.

وكان الرئيس عبــد الفتــاح السيسي، ألقى صباح اليوم السبت، كلمة بمناسبة الاحتفال بعيد القضاء، استهلها بدعوة الحضور للوقوف دقيقة حداداً على أرواح شهداء من رجال القضاء والجيش والشرطة.

1 السيسى فى دار القضاء العالى (1)

1 السيسى فى دار القضاء العالى (2)

1 السيسى فى دار القضاء العالى (3)

1 السيسى فى دار القضاء العالى (4)

1 السيسى فى دار القضاء العالى (5)

1 السيسى فى دار القضاء العالى (6)

1 السيسى فى دار القضاء العالى (7)

1 السيسى فى دار القضاء العالى (8)

1 السيسى فى دار القضاء العالى (9)

1 السيسى فى دار القضاء العالى (9)0


>السيسى للقضاة:أنأى بنفسى وبالمسئولين عن شبهة التأثير فى أحكام القضاء

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