4 خطوات لأحمر شفاه ثابت

للحصول على إطلالة النجمات الجذابة، أنت لست بحاجة إلى شراء أقلام أحمر الشفاه باهظة الثمن، وإنما يمكن لبعض التكنيكات البسيطة أن تقدّم لك الشفاه الممتلئة، التي ترغبين فيها مع مظهر طبيعيّ غير متكلّف.

إليك هذه الأربع خطوات من "سيِّدتي نت":

1- طبّقي أحمر الشفاه الخوخي على الشفة العليا باستخدام فرشاة الشفاه الخاصّة.

2- استخدمي ما تبقى من الفرشاة على الشفة السفلى، ثمّ استخدمي طرف أصبعك لجعل اللون متجانساً.

3- استخدمي قلم التحديد باللون البنيّ على خط شفاهك الطبيعي.

4- أعيدي وضع طبقة من أحمر الشفاه الخوخي على شفتيك، ثمّ انهي مكياج الشفتين بطبقة من ملمّع الشفاه.