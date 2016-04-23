حضري أظافر رجليك للصيف في 10 دقائق

تعتبر الأظافر من أهمّ محددات الشخصية، لأن مظهرها يدلّ دائماً على شخصيّتك؛ فإذا كانت أظافرك صفراء ومتشقّقة، فأنت بالتأكيد قليلة الاهتمام بها؛ أمّا إذا كانت بيضاء ونظيفة ومتناسقة، فذلك يدلّ على اهتمامك بنفسك، وشخصيّتك قويّة؛ فالأظافر هي عنوان جمالك واهتمامك بنفسك.

إليك سيدتي هذه الخطوات البسيطة للعناية بأظافرك في عشر دقائق فقط:

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الخطوة الأولى: قومي بنقع أظافرك في وعاء مليء بالماء الدافئ وعصير الليمون لمدة خمس دقائق، ثمّ اشطفي أظافرك بالماء الدافئ جيداً للتخلص من عصير الليمون حتى لا يسبّب جفاف أظافرك.

الخطوة الثانية: قومي بإحضار ملعقة من بيروكسيد الهيدروجين مع نصف ملعقة من صودا الخبز، وامزجيهما معاً حتى تحصلي على عجينة متماسكة، ثم ضعيها على أظافرك لمدة خمس دقائق، قبل أن تشطفي يديك بالماء الفاتر.

الخطوة الثالثة: قومي بتقشير أظافرك باستخدام فرشاة أسنان قديمة مع وضع كمية صغيرة من معجون الأسنان، وافركي بها أظافرك بحركات دائرية لمدة دقيقة؛ فهذا التدليك سيخلّصك من الأوساخ المتراكمة على أظافرك، ثمّ اشطفي أظافرك بالماء الدافئ. يُمكن تكرار ذلك مرّة أسبوعياً على الأقلّ للحصول على أظافر نظيفة.

لا تنسي أنّ عليك الحفاظ على أظافرك باتباع نظام غذائيّ صحيّ وتناول الأطعمة التي تقوي الأظافر كالسبانخ والبيض والطماطم والسلمون. كذلك احرصي على تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم كالجبن ومنتجات الألبان بأكملها، ولا تنسي شرب الماء باستمرار لترطيب أظافرك.

وأخيراً، لا تكثري من وضع طلاءات الأظافر حتى لا تعرّضي أظافرك لمزيلات الطلاء بصورة مستمرة.