للشعر: نقاط يجب على كلّ عروس معرفتها!

ليلة الزفاف المثالية بكلّ تفاصيلها هي حلم كلّ فتاة: من صالة الحفل، إلى قائمة الضيوف، فالأزهار، والطعام، وبالطبع ثوب الزفاف، الذي تحلم كلّ فتاة بارتدائه والتألّق فيه. ومن الأمور الأكثر أهمية بالنسبة إلى المرأة الشابة هي الطلّة المثالية التي تتلاءم مع ليلة العمر! فيجب أن تكون الأظافر متألّقة بلون آسر، والمكياج رائع الجمال، من دون أيّ عيوب، والشعر يبدو بمظهر خلّاب بكلّ معنى الكلمة!

تسريحات شعر للسهرة بالفيديو خطوة خطوة

ولكن، لا يمكن للفتاة أن تحصل على ذلك الشعر المثالي للزفاف بين ليلة وضحاها! فالأمر يتطلّب شهوراً من التحضيرات الخاصة التي تؤدي في نهاية المطاف إلى حصولها على تلك الطلّة المفعمة بالصحة والجمال، لتتمكن من التألق بالتسريحة التي ترغب فيها باليوم المنتظر، وتشعر بأنّها أميرة بحق! وممّا لا شكّ فيه أن تعرّض الشعر لكارثة ما ليلة الزفاف هو أسوأ كابوس يمكن لأيّ عروس أن تتعرض له!

ولنخفف عليك وطأة هذه المهمّة فنساعدك في الحصول على إطلالة الجمال العرائسية المثالية، تحدَّثنا مباشرة مع الشخصية اللبنانية المشهورة وخبير الشعر ميشيل زيتون، الذي أطلعنا على أبرز نصائحه الخاصّة بليلة الزفاف.

•تأكدي من الحصول على أكبر قدر ممكن من الترطيب قبل دخولك إلى الصالون والبدء بالاستعداد للطلّة العرائسية. ابدئي بتحضير شعرك قبل ذلك اليوم بثلاثة أشهر!

•استخدمي وسادة حريرية ذات جودة عالية؛ فالنوم على حرير ناعم وفاخر يساعد في التخفيف من تكسّر الشعر، الذي يحدث عادة عند تقلّبك على الوسادة أثناء النوم.

•تعوّدي على تخصيص بعض الوقت لتدليك بسيط لفروة رأسك يومياً، لأنّ فروة الرأس الصحيّة هي أساس الشعر الجميل. تحتاجين دقيقتين فقط لتدليك الفروة لتحسين تدفق الدم فيها، وستلاحظين تأثيرها الإيجابي في شعرك.

•ولتحافظي على لمعان وإشراق خصلاته، امنحي شعرك جلسة "دلال" مميّزة وخاصة عند صبغه. استخدمي قناعاً علاجياً عميقاً قبل ثلاثة أيّام من صبغ الشعر، ليتمكّن من امتصاص اللون بشكل أفضل، ويضمن تألّقه.

•وأخيراً، وليس آخراً، وبقدر الاهتمام الذي تكرّسينه لاختيار برنامج علاج البلسم الخاصّ والمناسب لبشرتك، عليك تخصيص القدر نفسه من الوقت والعناية لاختيار النوع المناسب من علاجات العناية بالشعر الملائمة لخصلات شعرك. ولقد اكتشفت مؤخّراً أن شامبو H&S LIVELY & SILKY- الشامبو الوحيد في فئة العناية بالشعر القادر على منحك شعراً انسيابياً ومفعماً بالترطيب، ويشرق بطلّة نابضة بالجمال وخالية من العيوب. وهو يقدّر ترطيباً أكثر بست مرات بالمقارنة مع منتجات الشامبو التقليدية. وبالإضافة إلى ذلك، هذا المنتج الثوري قادر على تخليص شعرك من الجفاف، ويحارب التجعّد، ويرطّب فروة رأسك، ليتركه فوّاحاً برائحة منعشة ومنظر ناعم وجميل يمكنك التحكم به كما ترغبين في ليلة العمر!

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