أجدد صور النجمات من دون مكياج

يساعد المكياج على إخفاء عيوب الوجه، لكن النجمات لا يخجلن أحياناً من نشر صورهن من دون مكياج. جمعنا لك أحدث الصور التي تظهر تغيّر شكل النجمات، لا سيّما في منطقة حول العين قبل المكياج وبعده.

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ايفا لونغوريا، Eva Longoria تحبّ المكياج السموكي، وفق ما تظهر به من إطلالات على السجادة الحمراء بالمكياج الأسود. فهل تتوقّعين كيف يكون وجهها من دون مكياج؟ بالرغم من أنّ وجهها نقي فإن بشرتها ليست موحّدة اللون كما كنّا نتوقع.

تطلّ جينيفر لوبيز Jennifer Lopez بالمكياج الناعم مع الشعر المشدود. وعلى الرغم من جمالها الطبيعي فإنّها من دون مكياج تبدو متعبة وتظهر التجاعيد والانتفاخ تحت عينيها.

أما ريهانا فهي تجرّب كلّ ألوان ودرجات كريم الأساس، إلا أنها ـ في أغلب الأحيان ـ تلتقط صور سيلفي عند مصفّف الشعر من دون مكياج.

أمي أدامس Amy Adams تعتمد أساليب مكياج تجعلها تبدو أصغر في السنّ، في حين أنها تبدو أكبر سناً من دون مكياج.

بيونسيه Beyonce تبقى جميلة من دون مكياج لكنها تفقد القليل من جاذبيتها.

بريتني سبيرز Britney Spears تتغيّر كثيراً من دون مكياج.

كاميرون دياز Cameron Diaz تدرك تماماً كيف تخفي تجاعيد عينيها بالمكياج فتربح أكثر من 10 سنوات عمراً.

والمفاجأة الكبيرة كانت لصورة كارا التي تتغيّر كثيراً من دون مكياج.