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محمد بن راشد يتفقد المشروع السياحى الجديد "دبى باركس"

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محمد بن راشد يتفقد المشروع السياحى الجديد "دبى باركس" محمد بن راشد يتفقد المشروع السياحى الجديد "دبى باركس"
نشر محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبى، صورا من تفقده المشروع السياحى الجديد "دبى باركس"، والذى يتكون من 3 مدن ترفيهية على مساحة 25 مليون قدم مربع، ويقع بين أبو ظبى ودبى.

وقال حاكم دبى فى سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمى عبر موقع التدوين المصغر تويتر "أثناء تفقد المرحلة النهائية من المشروع السياحى الجديد "دبى باركس".. 3 مدن ترفيهية على مساحة 25 مليون قدم مربع"، مضيفاً "المشروع يقع بين أبو ظبى ودبى ويضم مدن ترفيهية ومراكز تجارية وحدائق مائية ومنتجعات وفنادق سيعزز وضع الإمارتين كأكبر وجهة ممتدة للعائلة عالمياً".

واستطرد "باستثمار بلغ 10 مليارات درهم أضفنا اليوم عنصرا جديدا للوحة فنية هى الأكثر طموحا وخيالا وتقدما لوحة اسمها دولة الإمارات".

تويتر (1)

تويتر (2)

تويتر (3)

حاكم دبى (1)

حاكم دبى (2)


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