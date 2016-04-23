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مقتل وإصابة 50 شخصا فى قصف لقوات النظام استهدف مدينتين فى سوريا

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مقتل وإصابة 50 شخصا فى قصف لقوات النظام استهدف مدينتين فى سوريا مقتل وإصابة 50 شخصا فى قصف لقوات النظام استهدف مدينتين فى سوريا
أسفر قصف لقوات النظام السورى السبت عن مقتل وإصابة أكثر من 50 شخصا على الأقل فى مدينة حلب فى شمال البلاد ومدينة دوما فى الغوطة الشرقية لدمشق، وفق ما أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان.

وأوضح المرصد قتل "13 شخصا بينهم طفلان وأصيب 22 آخرون جراء قصف مدفعى لقوات النظام على مناطق فى مدينة دوما فى الغوطة الشرقية لدمشق"، كما "استشهد وجرح ما لا يقل عن 17 مواطناً جراء قصف طائرات حربية لمناطق فى حى طريق الباب" فى الجزء الواقع تحت سيطرة الفصائل المقاتلة فى مدينة حلب.
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