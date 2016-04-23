مدير أمن السويس للفائزين بقرعة الحج: ادعوا لمصر وتجنبوا مناقشات لا فائدة لها

حضر اللواء مجدى عبد العال مدير أمن السويس ومحافظ السويس اللواء أحمد الهياتمى وعدد من قيادات الجيش الثالث، قرعة الحج العلنية التى تنظمها مديرية أمن السويس داخل الصالة المغطاة بالمحافظة.

وأعلن اللواء مجدى عبد العال مدير أمن السويس فوز 209 من أبناء السويس فى قرعة الحج للعام الحالى بالسويس، من بينهم 10% تم تخصيصها لكبار السن، داعيًا الحجاج الفائزين إلى الدعاء لمصر فى الأراضى المقدسة وتجنب الدخول فى أى مناقشات لا جدوى لها.

وهنأ مدير أمن السويس جميع من فازوا بقرعة الحج بالصالة المغطاة، مؤكدا لهم جميعا تهنئة وزير الداخلية لهم.

وسادت الفرحة بين الفائزين فى قرعة الحج بالسويس وتعالت هتفات التكبير من الفائزين تعبيرا عن سعادتهم بالحج لهذا العام.

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