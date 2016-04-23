أخبار عاجلة

اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
فيديو| البدوي: المواطن سيجني ثمار صبره نهاية العام.. وقرار التعويم أنقذنا -
بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مدير أمن السويس للفائزين بقرعة الحج: ادعوا لمصر وتجنبوا مناقشات لا فائدة لها

Google+ Print
مدير أمن السويس للفائزين بقرعة الحج: ادعوا لمصر وتجنبوا مناقشات لا فائدة لها مدير أمن السويس للفائزين بقرعة الحج: ادعوا لمصر وتجنبوا مناقشات لا فائدة لها
حضر اللواء مجدى عبد العال مدير أمن السويس ومحافظ السويس اللواء أحمد الهياتمى وعدد من قيادات الجيش الثالث، قرعة الحج العلنية التى تنظمها مديرية أمن السويس داخل الصالة المغطاة بالمحافظة.

وأعلن اللواء مجدى عبد العال مدير أمن السويس فوز 209 من أبناء السويس فى قرعة الحج للعام الحالى بالسويس، من بينهم 10% تم تخصيصها لكبار السن، داعيًا الحجاج الفائزين إلى الدعاء لمصر فى الأراضى المقدسة وتجنب الدخول فى أى مناقشات لا جدوى لها.

وهنأ مدير أمن السويس جميع من فازوا بقرعة الحج بالصالة المغطاة، مؤكدا لهم جميعا تهنئة وزير الداخلية لهم.

وسادت الفرحة بين الفائزين فى قرعة الحج بالسويس وتعالت هتفات التكبير من الفائزين تعبيرا عن سعادتهم بالحج لهذا العام.

مدير أمن السويس للفائزين بقرعة الحج ادعوا لمصر وتجنبوا مناقشات لا فائدة لها (1)

مدير أمن السويس للفائزين بقرعة الحج ادعوا لمصر وتجنبوا مناقشات لا فائدة لها (2)

مدير أمن السويس للفائزين بقرعة الحج ادعوا لمصر وتجنبوا مناقشات لا فائدة لها (3)

مدير أمن السويس للفائزين بقرعة الحج ادعوا لمصر وتجنبوا مناقشات لا فائدة لها (4)


>- ننشر أسماء 102 فائز بقرعة الحج بين 2069 متقدما بمحافظة مطروح
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365