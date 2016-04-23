بالصور..بوسي وابنتيها في حفل تكريم نور الشريف

بحضور الفنانة بوسي وابنتيها مي وسارة نور الشريف والهام شاهين وميرفت أمين وكمال أبو ريه وأحمد زاهر وهالة صدقي،كرم النجم الراحل نور الشريف ببيت السناري بحي السيدة زينب مسقط رأسه.

وأقيم على هامش التكريم معرضا يحمل صور نادرة للفنان الراجل سواء شخصية أو من أعماله ودروع تكريماته التي نالها على مدار مشواره الفني وعرضت أيضا في المعرض ملصقات من أشهر أفلامه .

وتعود فكرة هذا التكريم إلى الإعلامية بوسي شلبي وهي الصديقة المقربة لعائلة نور الشريف.

وفي الوقت الذي حرصت فيه ابنتيه سارة ومي على ارتداء الملابس السوداء إلا أن أرملة نور الشريف الفنانة بوسي ارتدت فستانا أنيقا قصير باللونين الأبيض والأسود,وطلبت بوسي من الحضور قبل بدء الاحتفال أن يقرئون الفاتحة على روح زوجها الراحل.

وعقب انتهاء الاحتفال مباشرة قدمت الفنانة مي نور الشريف الشكر عبر حسابها الشخصي على فيس بوك لكل من حضر الاحتفالية حيث قالت:"أتشرفت بحضور عديد من أعز أصدقاء الوالد نور الشريف في معرضه و حفل تكريمه اليوم في ‫بيت السناري في السيدة زينب.

الفنانة ميرفت أمين، الفنانة إلهام شاهين، الفنانة هالة صدقي، دكتورة درية شرف الدين،الفنان محمود حميدة،الكاتب و السينارست كرم النجار،الفنان كمال أبو رية، أبنه أحمد زاهر، والمخرج محمد النجار،الأب بطرس دانيال، أستاذ مدحت العدل، مدير التصوير د. محمد عسر و مدير التصوير أستاذ محسن أحمد، و الصديقة أولا و ثانيا الإعلامية بوسي شلبي صحبة فكرة الاحتفال بعيد ميلاد أبويا،و العديد من الأصدقاء نورتونا.