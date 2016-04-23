سر توتر نسليهان أتاغول في مشهد جمعها ببوراك أوزجيفيت في "حب أعمى"

لوحظ في كواليس تصوير مسلسل (حب أعمى) توتر بطلته الممثلة نسليهان أتاغول الشهيرة بنيهان في (حب أعمى) خلال تصويرها مشاهدها الرومانسية مع شريكها ببطولته الممثل التركي الوسيم بوراك أوزجيفيت جراء قلقها الشديد على صحة كمال دولو صديقها وشقيق خطيبها الممثل قادر دولو الذي خرج مؤخراً من عملية جراحية هامة في قدمه إثر سقوطه عن منصة (دي جي) وتعرضه لكسور حادة في قدمه اليمنى تطلبت عملية جراحية وضع خلالها مسمارين بلاتين فيها.

وبعد خروجه من المستشفى بدأ في السير على عكازين ريثما يتماثل تماماً للشفاء.

ويمضي كمال دولو معظم وقته مع شقيقه الممثل قادر دولو وخطيبته الممثلة نسليهان أتاغول التي قارب الموسم الأول من مسلسلها (الحب الأعمى) على الإنتهاء.

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