أخبار عاجلة

اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
فيديو| البدوي: المواطن سيجني ثمار صبره نهاية العام.. وقرار التعويم أنقذنا -
بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

متحررة من الرق بدلاً من رئيس على ورقة العشرين دولاراً

Google+ Print
متحررة من الرق بدلاً من رئيس على ورقة العشرين دولاراً متحررة من الرق بدلاً من رئيس على ورقة العشرين دولاراً

هاريت توبمان (أرشيفية)

قرر وزير الخزانة الأميركي وضع صورة المتحررة من الرق والمناضلة ضده الأميركية هاريت توبمان بدلا من صورة الرئيس الأميركي الأسبق ومالك الرقيق اندريه جاكسون على الورقة النقدية من فئة العشرين دولار.

لأول مرة تحل صورة الناشطة الشهيرة في مكافحة الرق هاريت توبمان كأول امرأة تطبع صورتها على ورقة عملة أمريكية. وسيتم استبدال صورة الناشطة التي رزحت تحت الرق من أصول أفريقية بصورة الرئيس الأمريكي الأسبق ومالك الرقيق اندريه جاكسون على الورقة النقدية من فئة العشرين دولار.

وأعلن وزير الخزانة الأمريكي جاك ليو أن صورة هارييت توبمان التي ناضلت ضد الرق ستوضع بدلا من صورة أندرو جاكسون، الرئيس السابع للولايات المتحدة وصاحب الرقيق، لتكون الوجه الجديد لورقة العملة من فئة الـ 20 $. هذا القرار يعني أن توبمان ستكون أول امرأة تطبع صورتها على العملة الورقية الأمريكية خلال قرن.

وهي أشهر أفراد من الناشطين في مكافحة الرق عبر أنفاق السكك الحديدية وساعدت على تحرير الآلاف من عبيد الجنوب إلى الشمال. وقوبل الإعلان بترحيب واسع شمل المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون التي يمكن أن تدخل التاريخ في وقت لاحق من هذا العام إذا تم انتخابها كأول امرأة تصبح رئيسة للولايات المتحدة.

ويمثل القرار انتصاراً مشابهاً لأنصار الكسندر هاملتون، الذي كانت صورته المطبوعة على الورقة النقدية من فئة $ 10 هدفا للمطالبين بتغييرها. وكان الرئيس السابق للمجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي بن برنانكي أحد الذين هرعوا للدفاع عن هاميلتون، مهندس النظام المالي في الولايات المتحدة، وأول وزير للخزانة في البلاد.

وقال برنانكي إن هاميلتون أكثر استحقاقا للصورة بكثير من الرئيس السابق جاكسون، صاحب الإرث المعقد والمعروف أيضاً بكراهيته للنقود الورقية. حملة النساء في العام 20 وتعززت الضغوط لاستبدال صورة توبمان بصورة جاكسون من قبل مجموعة نسائية تعرف بـ”النساء في العشرين”. والتي شنت حملة قوية لتجديد الورقة من فئة 20 $ في العام 2020، بالتزامن مع الذكرى السنوية المئوية لحصول النساء الأميركيات على حق التصويت في الانتخابات.

وقال وزير الخزانة الأمريكي جاك ليو “إن قرار وضع صورة هارييت توبمان على الطبعة الجديدة من 20 $ كان مدفوعا بآلاف الرسائل التي تلقيناها من الأميركيين صغاراً وكباراً” وأضاف ” لقد تأثرت أنا بشكل خاص بعدد من التعليقات وردود الأفعال من أطفال اعتبروا أن هارييت توبمان ليست مجرد شخصية تاريخية، ولكنها نموذج أيضاً للقيادة والمشاركة في ديمقراطيتنا”.

أيقونة أمريكية ويعتقد أن توبمان ولدت حوالي 1822 في مقاطعة دورشيستر في ماريلاند لعائلة من الرقيق في مزرعة ضخمة. ونجحت في العام 1849 بالهروب منها باستعمال أنفاق نظام السكك الحديدية كمنازل آمنة للمكافحين ضد العبودية. وبعد ذلك عملت على مساعدة العبيد الآخرين الهاربين إلى الشمال باستعمال النظام نفسه طيلة أحد عشر عاما.

ومعروف عنها أنها ساعدت 70 شخصا على الأقل خلال 13 رحلة إلى ماريلاند. كما ساعدت توبمان خلال الحرب الأهلية الأمريكية جيش الاتحاد وقادت حملات للإغارة على مجموعة من المزارع وهو ما أدى إلى تحرير 750 شخصا في كارولينا الجنوبية. ومع صعود نجم توبمان، توقع ليو الإعلان عن تغييرات على الأوراق النقدية من فئة الخمسة والعشرة دولارات. وقد تردد أن صورة هاميلتون ستبقى على الورقة من فئة العشرة، لكن سيتم استبدال مجموعة من صور حركة الاقتراع النسائية بصورة مبنى وزارة الخزانة على الوجه الآخر من الورقة ذاتها. يشار إلى أن العام 2020 سيشهد إصدار عملة جديدة بمناسبة مرور مائة عام على حصول النساء على حق التصويت في الولايات المتحدة.

دويتش فيلله

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل