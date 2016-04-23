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غادة عبدالرازق وأبطال «اللي اختشوا ماتوا» في سيتي ستارز

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غادة عبد الرازق

غادة عبد الرازق

كتب: هاني صابر

حرصت النجمة غادة عبد الرازق، علي التواجد بمجمع سينمات سيتي ستارز، في حفلة التاسعة مساء أمس الجمعة، لمتابعة الإقبال الجماهيري على فيلمها الجديد «اللي اختشوا ماتوا»، وكان بصحبتها الفنانة عبير صبري وهيدي كرم وأميرة الشريف، والمخرج إسماعيل فاروق.

فيلم «اللي اختشوا ماتوا» بطولة غادة عبدالرازق وعبير صبري وسلوى خطاب وهيدي كرم ومروة اللبنانية ومروة عبدالمنعم وأميرة الشريف وإيهاب فهمي ومحمد محمود عبدالعزيز، ومن تأليف محمد عبدالخالق، ومن إخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج إبراهيم إسحق.

  نجمات فيلم اللي اختشوا ماتوا عبير صبري تلتقط صورة مع الجمهور زحام الجمهور على شباك تذاكر اللي اختشوا ماتوا زحام الجمهور على شباك تذاكر فيلم اللي اختشوا ماتوافي حضور غادة عبدالرازق

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