وصول وسفر 31 ألفا و224 معتمرا لموانئ البحر الأحمر بموسم عمرة المولد النبوى

شهدت موانى البحر الأحمر وصول وسفر 31 ألف و224 معتمر بموانى نويبع وسفاجا، وذلك من خلال استقبال 15 ألف و586 معتمر ومغادرة 16 ألف و638 معتمر، وذلك منذ بدء موسم العمرة من أول ديسمبر الماضى.

وشهد ميناء نويبع وصول وسفر 25 ألف و996 معتمر و582 باص عمرة من خلال استقبال 12 ألف و492 معتمر و255 باص عمرة ومغادرة 13 ألف و504 معتمر و327 باص عمرة، بينما شهد ميناء سفاجا وصول وسفر 6228 معتمر وذلك باستقبال 3094 معتمر ومغادرة 3134 معتمر.

وشدد اللواء مهندس هشام أبو سنة رئيس هيئة موانى البحر الأحمر، على مديرى الموانى بضرورة التنسيق مع كافة الجهات العاملة بالموانى لتيسير كافة الإجراءات والتنبيه على التوكيلات الملاحية ومالكى العبارات بالالتزام بالاعداد المسموح بها، وعدم وصول الركاب إلى الميناء إلا قبل السفر بأربع ساعات والزامهم بادراج بيانات تاريخ الوصول والسفر ورحلة العبارة على تذكرة الركاب طبقا للقرار الوزارى المنظم لذلك.

كما تم رفع كفاءة صالات الوصول والسفر وتزويدها بعدد مناسب من العاملين بنظام ورادى على مدار 24 ساعة فى حالة تواجد عبارات على الأرصفة، والتنسيق بين مركز عمليات الهيئة الرئيسى والمراكز الفرعية بالموانى لاستقبال أى احداث طارئة وسرعة العمل على حلها.

وقال عبد الرحيم مصطفى المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر، إنه تم تنظيم أعمال حاملى الامتعة بالموانى وعدم السماح بدخولهم إلا مع دخول العبارات للموانى ولمن يحمل تصريح بذلك ومتابعتهم بصرامة لعدم استغلال الحمالين للركاب.

وعلى جانب آخر تم تشديد إجراءات فحص الركاب عند وصولهم للميناء لمنع دخول العدوى للبلاد، وحجز الحالات التى يشتبه بها بالتنسيق مع إدارة الحجر الصحى بالميناء، وتوفير سيارات الإسعاف والخدمات الطبية وتجهيز المستشفيات التابعة لمجلس من أطباء وممرضين وعلاج وأدوية وعربات إسعاف لاستقبال اى حالات طارئة.