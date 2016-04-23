محافظ الفيوم: إنشاء منطقة سكنية جديدة على مساحة 5 آلاف فدان

قال المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم أنه سيتم إقامة منطقة سكنية جديدة متكاملة الخدمات والمرافق على مساحة 5 آلاف فدان بجوار المنطقة الصناعية الثانية، التى صدر بشأنها قرار جمهورى والتى ستُقام بجوار محطة تحصيل الرسوم عند مدخل محافظة الفيوم الرئيسى داخل حدود المحافظة.

جاء ذلك خلال زيارة الدكتور خالد العنانى وزير الآثار لمحافظة الفيوم لتفقد عدد من المناطق الأثرية برفقة محافظ الفيوم.

وأضاف مكرم، أن الدكتور خالد العنانى وزير الآثار قد وافق على إجراء المسح الأثرى للمساحة المذكورة، على أن تقوم المحافظة بسداد 50% من الرسوم المقررة قبل البدء فى أعمال المسح والـ50% الأخرى يتم سدادها بعد الانتهاء من الأعمال.

وأوضح محافظ الفيوم، أن المنطقة السكنية الجديدة سوف تضم وحدات سكنية ومناطق ترفيهية وسياحية، بالإضافة إلى الخدمات العامة والمرافق وسوف تسهم فى الارتقاء العمرانى وتوفير مساكن مناسبة للمواطنين.

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