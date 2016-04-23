إنريكي يستمر في استبعاد فيدال.. ويستعيد بيكيه

(إفي): استبعد لويس إنريكي المدير الفني لبرشلونة مجددا الظهير أليكس فيدال من قائمة الفريق، حيث لم يستدعه لمباراة سبورتنج خيخون اليوم السبت في الجولة الـ35 من الدوري الإسباني لكرة القدم والتي يعود لها المدافع جيرارد بيكيه.

وتعد هذه الجولة الثانية على التوالي التي يقوم فيها إنريكي باستبعاد فيدال من القائمة بعدما غاب عن مواجهة ديبورتيبو لاكورونيا الأربعاء الماضي في الجولة الـ34 من الليجا، والتي غاب عنها بيكيه أيضا لتراكم البطاقات.

ويغيب عن مباراة اليوم التي تقام على ملعب "كامب نو" أيضا توماس فيرمايلين وجيريمي ماتيو وساندرو راميريز للإصابة، وجوردي ماسيب ودوجلاس بيرييرا بقرار فني.

وتضم القائمة مارك أندريه تير شتيجن وكلاوديو برافو وجيرارد بيكيه وإيفان راكيتيتش وسرجيو بوسكيتس وداني ألفيش وأردا توران وأندريس إنييستا ولويس سواريز وليونيل ميسي ونيمار ورافينيا ألكانتارا وخابيير ماسكيرانو ومارك بارترا ومنير الحدادي وجوردي ألبا وسيرجي روبرتو وأدريانو كوريا.

ويتقاسم البرسا صدارة الدوري الإسباني مع أتليتكو مدريد برصيد 79 نقطة لكل منهما، وإن كانت الأفضلية لصالح النادي الكتالوني نظرا لتفوقه في المواجهات المباشرة، بينما يحل سبورتنج خيخون في المركز الـ18 بـ32 نقطة.