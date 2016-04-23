وست هام يونايتد - قاهر الكبار في الدوري الإنجليزي قد لا يكون في الأبطال

بالرغم من إقصاؤه من كأس الاتحاد الإنجليزي منذ أسبوع بعد خسارته أمام مانشستر يونايتد وتأكد خروجه خالي الوفاض هذا الموسم دون تحقيق أية بطولة لكن موسم وست هام يونايتد كان ناجحا للغاية.

الفريق الذي يحتل المركز السادس في الدوري الإنجليزي برصيد 56 نقطة وبفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الرابع آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا لم يفقد الأمل بعد في التأهل للبطولة الأكبر على مستوى الأندية، وحتى لو لم يتأهل فذلك لا يقلل من شأن ما قدمه هذا الموسم بأي شكل.

احتل الفريق المركز الـ12 الموسم الماضي مع المدرب سام ألاردايس برصيد 47 نقطة قبل أن يقرر استقدام الكرواتي سلافن بيليتش الذي أحدث ثورة في صفوف الفريق بقيادة الساحر الفرنسي ديميتري باييه والذي اختير ضمن فريق العام في الدوري الإنجليزي ومرشح لجائزة أفضل لاعب أيضا.

بيليتش، بالإضافة لمرونته التكتيكية وقدرته على العودة بنتيجة المباريات، يتفوق هذا الموسم على كل مدربي الفرق الكبرى من حيث النتائج أمام سداسي المقدمة (ليستر سيتي – توتنام هوتسبر – أرسنال – مانشستر سيتي – مانشستر يونايتد – ليفربول) وبطل النسخة الماضية تشيلسي.

وست هام حقق 23 نقطة من أصل 39 نقطة ممكنة حتى الآن أمام الفرق الكبرى، لم يخسر سوى مرتين أمام ليستر وتوتنام، ومتفوقا على الفرق المذكورة أعلاه في تحقيق النقاط أمام فرق المقدمة.

مانشستر يونايتد يحل ثانيا بعده برصيد 20 نقطة أمام الكبار برغم من الموسم السيء للمدرب الهولندي لويس فان جال والذي قد ينتهي بعدم التأهل لدوري أبطال أوروبا.

أي أن الناديين الأكثر تحقيقا للنقاط أمام فرق المقدمة واللذان يحتلان المركز السادس والخامس في الدوري قد لا يتأهلان لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل!

ثم في المركز الثالث ليستر سيتي بـ19 نقطة أمام الكبار، ثم توتنام بـ18 نقطة، وأرسنال بـ17 نقطة، ثم ليفربول بـ16 نقطة.

المفاجأة أن تشيلسي برغم موسمه السئ تفوق على مانشستر سيتي في تحقيق النقاط أمام الكبار برصيد 10 نقاط مقابل 9 للفريق الأزرق في مدينة مانشستر، مع تبقي 3 مباريات لتشيلسي أمام فرق المقدمة مقابل مباراة واحدة فقط لسيتي. رقم سلبي للغاية للمدرب مانويل بيللجريني في موسمه الأخير.

ويأمل سلافن بيليتش ولاعبيه في مواصلة الأداء المميز وتتويج الموسم الرائع بالتأهل لدوري الأبطال وتحقيق مفاجأة جديدة في الدوري الأغرب منذ سنوات طويلة، والذي سيكون بطله إما ليستر سيتي أو توتنام في مفاجأة لم يتوقعها أكبر المتفائلين في بداية الموسم.

وست هام يونايتد 23

ليستر (تعادل – هزيمة) 1

توتنام (فوز- هزيمة) 3

أرسنال (تعادل – فوز) 4

مانشستر يونايتد (تعادل - ) 1

مانشستر سيتي (تعادل – فوز) 4

تشيلسي (تعادل – فوز) 4

ليفربول (فوز – فوز) 6

ليستر سيتي 19

توتنام (فوز – تعادل) 4

أرسنال (هزيمة – هزيمة) 0

سيتي (فوز – تعادل) 4

يونايتد (تعادل - ) 1

ليفربول (فوز – هزيمة) 3

تشيلسي (فوز - ) 3

وست هام (تعادل – فوز) 4

توتنام هوتسبر 18

ليستر (هزيمة – تعادل) 1

أرسنال (تعادل – تعادل) 2

سيتي (فوز – فوز) 6

يونايتد (فوز – هزيمة) 3

ليفربول (تعادل – تعادل) 2

تشيلسي (تعادل - ) 1

وست هام (هزيمة – فوز) 3

أرسنال 17

ليستر (فوز – فوز) 6

توتنام (تعادل – تعادل) 2

سيتي (فوز - ) 3

يونايتد (هزيمة – فوز) 3

ليفربول (تعادل – تعادل) 2

تشيلسي (هزيمة – هزيمة) 0

وست هام (تعادل – هزيمة) 1

مانشستر سيتي 9

ليستر (هزيمة – تعادل) 1

توتنام (هزيمة – هزيمة) 0

أرسنال (هزيمة - ) 0

يونايتد (هزيمة – تعادل) 1

ليفربول (هزيمة – هزيمة) 0

تشيلسي (فوز – فوز) 6

وست هام (تعادل – هزيمة) 1

مانشستر يونايتد 20

ليستر (تعادل - ) 1

توتنام (فوز – هزيمة) 3

أرسنال (هزيمة – فوز) 3

سيتي (تعادل – فوز) 4

ليفربول (فوز – فوز) 6

تشيلسي (تعادل – تعادل) 2

وست هام (تعادل - ) 1

ليفربول 16

ليستر (هزيمة – فوز) 3

توتنام (تعادل – تعادل) 2

أرسنال (تعادل – تعادل) 2

سيتي (فوز – فوز) 6

يونايتد (هزيمة – هزيمة) 0

تشيلسي (فوز - ) 3

وست هام (هزيمة – هزيمة)

تشيلسي 10

ليستر (هزيمة - ) 0

توتنام (تعادل - ) 1

أرسنال (فوز – فوز) 6

سيتي (هزيمة – هزيمة) 0

يونايتد (تعادل – تعادل) 2

ليفربول (هزيمة - ) 0

وست هام (تعادل – هزيمة) 1