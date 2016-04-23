بشرى للنساء.. القهوة تقلل خطر الإصابة بسرطان عنق الرحم بنسبة 22%

نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت أن النساء اللاتى يحببن القهوة ينخفض لديهن خطر الإصابة بسرطان بطانة الرحم.

ووجد الباحثون خلال الدراسة المنشورة مؤخراً عبر الموقع الإخبارى الأمريكى “Fox News”، أن النساء اللاتى يتناولن أكثر من 4 فناجين من القهوة يومياً يقل لديهن خطر الإصابة بسرطان عنق الرحم بنسبة 22%، مقارنة باللاتى لم يشربن القهوة.

ووفقاً للدراسة التى قدمت فى الاجتماع السنوى للجمعية الأمريكية لأبحاث السرطان خلال شهر إبريل الجارى، وأوضح الباحثون أن سرطان بطانة الرحم هو السرطان الأكثر شيوعاً لدى النساء، ويشمل سرطان عنق الرحم وسرطان المبيض.

وقالت مارتا كروس أستاذة الطب بجامعة هارفارد فى بوسطن والمؤلف الرئيسى للدراسة إن هناك علاقة بين تناول القهوة ومخاطر الإصابة بسرطان بطانة الرحم، حيث إنها عامل وقائى لهذا النوع من السرطان.

ولتحديد آثار القهوة على مخاطر إصابة المرأة بسرطان الرحم، درس الباحثون بيانات أكثر من 19 دراسة سابقة شملت حوالى 40000 امرأة، بما فى ذلك حوالى 12000 تم تشخيصهن بسرطان بطانة الرحم، وحوالى 28000 لم يصبن بهذا النوع من السرطان.

ووجدوا أن شرب أكثر من 4 فناجين من القهوة يومياً خفض خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 22%، لافتين إلى أن بعض المركبات فى القهوة قد تقلل مستويات هرمون الاستروجين والأنسولين، وقد ثبت أن كلا من الاستروجين والأنسولين يلعبان دوراً هاماً فى تطور سرطان بطانة الرحم.

اعرف مقاديرها.. للبدناء عشاق القهوة.. خلطة طبيعية على فنجانك تخلصك من الوزن الزائد

>

مفاجأة.. 6 فناجين قهوة يومياً تقلل الإصابة بأمراض الكبد وتنقى السموم

>