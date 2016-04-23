الأسباب والأعراض الشائعة لألم الخصية فى المراهقين

هناك بعض الحالات التى يعانى فيها المراهقون من آلام فى الخصية ولم يعلم الوالدان سببها.

وأوضح تقرير نشره الموقع الأمريكى "Momjunction"، أن هناك أسبابا شائعة لآلام الخصية فى المراهقين، والتى تشمل الآتى:

1- العدوى والالتهابات: واحدة من أكثر الحالات شيوعا التى تسبب التهاب الخصية فى سن المراهقة، كما أن العدوى والالتهابات البكتيرية تنتشر بسهولة إلى كل من الخصيتين وتؤدى إلى تفاقم الألم.

>2- التعرض لصدمة فى الخصيتين ناتجة عن الإصابات الرياضية مما تؤدى إلى ألم شديد فى الخصيتين وفى هذه الحالة من الضرورى استشارة الطبيب المختص.

>3- التواء الخصية: فيحدث ذلك فى حالات نادرة، حيث لا يتدفق الدم إلى الخصيتين فينتج عنه التواء بالخصية، ويؤدى إلى ألم شديد وتورم فى الخصيتين، وفى بعض الحالات يمكن أن تؤدى إلى موت الأنسجة ويتم فيها التدخل الطبى.

>4- حصوات الكلى: وجود حصى فى الكلى غالبا ما يؤدى إلى ألم شديد فى البطن والخصيتين، وقد يوصى الطبيب خضوع الطفل المراهق لبعض الفحوصات الطبية التى يمكن بسهولة تشخص حصوات الكلى فى المراحل المبكرة.

وذكر التقرير أن الأعراض الأكثر شيوعا لألم الخصية فى المراهقين:

>1- ألم شديد فى كيس الصفن.

>2- الغثيان.

>3- آلام فى البطن.

>4- التقيؤ.

>5- وجود تورم واحمرار فى كيس الصفن.

انتبه.. إهمال علاج الخصية المعلقة لطفلك يصيبه بسرطان الخصية والعقم