أخبار عاجلة

اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
فيديو| البدوي: المواطن سيجني ثمار صبره نهاية العام.. وقرار التعويم أنقذنا -
بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. وزير الآثار يقرر تعلية سور متحف كوم أوشيم بالفيوم تمهيدا لافتتاحه

Google+ Print
بالصور.. وزير الآثار يقرر تعلية سور متحف كوم أوشيم بالفيوم تمهيدا لافتتاحه بالصور.. وزير الآثار يقرر تعلية سور متحف كوم أوشيم بالفيوم تمهيدا لافتتاحه
زار الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، والمستشار وائل مكرم محافظ الفيوم، متحف كوم أوشيم الأثرى على طريق القاهرة / الفيوم، بحضور أحمد عبد العال مدير عام منطقة آثار الفيوم وسيد الشورة مدير هيئة الفيوم الأثرية.

وتفقد الوزير المتحف من الداخل والمنطقة المحيطة به، وتساءل عن أسباب تأخر افتتاحه، بالرغم من انتهاء التجهيزات الداخلية وإعلان افتتاحه فى أوقات سابقة، ورد المسئولون بالآثار بأن أعمال تطوير المتحف انتهت تماماً، بتكلفة 400 ألف جنيه وأصبح جاهزاً لاستقبال الزائرين، إلا أن تأخر افتتاحه حتى الآن بسبب موافقة الأجهزة الأمنية، التى تطالب بضرورة إقامة سور حول المنطقة الأثرية التى تضم المتحف على مساحة فدانين بارتفاع 3 أمتار، مؤكدين أن تكلفة إنشاء السور تبلغ 4 ملايين جنيه.

وأكد وزير الآثار أن إنشاء سور حول المنطقة الأثرية بهذه المواصفات صعب جدا، ولكنه وافق على تعلية السور الموجود حول المتحف بارتفاع متر، وعمل أبراج للمراقبة حوله من جميع الاتجاهات، موجهاً بسرعة الانتهاء من هذه الأعمال تمهيدا لافتتاح المتحف فى أقرب وقت.

واتفق وزير الآثار ومحافظ الفيوم على إعداد وتجهيز الكافيتريا الموجودة أمام المتحف لاستقبال وخدمة الزائرين والسياح، وأن تقدم خدماتها على مستوى راقٍ يليق بالمنطقة، وتحديد أماكن لعرض الفخار ومنتجات الفيوم البيئية.

وشملت جولة الوزير والمحافظ ومسئولى الآثار بيت المندوب السامى البريطانى ومنطقة كرانيس الأثرية، ومن المقرر أن يتفقد مسجد قايتباى وهرمى هوارة واللاهون.

وزير الآثار يقرر تعلية سور متحف كوم أوشيم بالفيوم تمهيدا لافتتاحه (1)

وزير الآثار يقرر تعلية سور متحف كوم أوشيم بالفيوم تمهيدا لافتتاحه (2)

وزير الآثار يقرر تعلية سور متحف كوم أوشيم بالفيوم تمهيدا لافتتاحه (3)

وزير الآثار يقرر تعلية سور متحف كوم أوشيم بالفيوم تمهيدا لافتتاحه (4)

وزير الآثار يقرر تعلية سور متحف كوم أوشيم بالفيوم تمهيدا لافتتاحه (5)

وزير الآثار يقرر تعلية سور متحف كوم أوشيم بالفيوم تمهيدا لافتتاحه (6)

وزير الآثار يقرر تعلية سور متحف كوم أوشيم بالفيوم تمهيدا لافتتاحه (7)


>- وزير الآثار يصل الفيوم لتفقد عدد من المناطق الأثرية فى المحافظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365