نصائح تنظيف خزائن المطبخ

تحتاج خزائن المطبخ إلى التنظيف مرّة أسبوعياً، على الأقل. ولإنجاز هذه المهمة، اتبعي الخطوات الآتية:

لتنظيف الخزائن من الداخل:

- أفرغي المحتويات من الخزائن المراد تنظيفها، مع الحرص على التخلّص من تلك المنتهية الصلاحية.

- امسحي داخل الخزائن بممسحة مبلّلة بالماء المضاف إليه القليل من الخلّ الأبيض.

- جفّفي الخزائن بقطعة من القماش الجافّ.

- افرشي مشمّعاً من "البلاستيك"، داخل الخزائن، لتضعي عليه الأغراض النظيفة، مع ترتيبها من خلال وضع القطع الأقل استخداماً في الخلف والأكثر استعمالاً في الأمام.

لتنظيف الخزائن من الخارج:

- أضيفي القليل من سائل غسل الأطباق إلى وعاء مليء بالماء الدافئ.

- بلّلي قطعة من القماش بالمزيج، ثم اعصريها جيداً وامسحي بها الجزء الخارجي من الخزائن.

- اغسلي المقابض جيّداً بالماء والصابون.

- ثم، جفّفي الخزائن بقطعة من قماش "المايكروفايبر".