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نصائح تنظيف خزائن المطبخ

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السبت 23-04-2016 17:54

تحتاج خزائن المطبخ إلى التنظيف مرّة أسبوعياً، على الأقل. ولإنجاز هذه المهمة، اتبعي الخطوات الآتية:

لتنظيف الخزائن من الداخل:
- أفرغي المحتويات من الخزائن المراد تنظيفها، مع الحرص على التخلّص من تلك المنتهية الصلاحية.
- امسحي داخل الخزائن بممسحة مبلّلة بالماء المضاف إليه القليل من الخلّ الأبيض.
- جفّفي الخزائن بقطعة من القماش الجافّ.
- افرشي مشمّعاً من "البلاستيك"، داخل الخزائن، لتضعي عليه الأغراض النظيفة، مع ترتيبها من خلال وضع القطع الأقل استخداماً في الخلف والأكثر استعمالاً في الأمام.

لتنظيف الخزائن من الخارج:
- أضيفي القليل من سائل غسل الأطباق إلى وعاء مليء بالماء الدافئ.
- بلّلي قطعة من القماش بالمزيج، ثم اعصريها جيداً وامسحي بها الجزء الخارجي من الخزائن.
- اغسلي المقابض جيّداً بالماء والصابون.
- ثم، جفّفي الخزائن بقطعة من قماش "المايكروفايبر".

 

 

 

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سيدتي