الرئيس السيسي يفتتح خلال ساعات 17 صومعة و105 شونة ضمن احتفالات سيناء

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الساعات القليلة القادمة، المشروع القومي للحفاظ علي الاقماح من الاهدار وهو إنشاء 17 صومعة جديدة بمنحة من دولة الامارات قامت بتنفيذهم الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة و105 شونة حديثة تم تحويلهم من ترابية الي شون حديثة متطورة قامت بتنفيذهم أيضا الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بالتعاون مع شركة بلومبرج، وذلك في إطار احتفالات مصر بأعياد تحرير سيناء.

وأكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الصوامع الجديدة بدأت في إستلام الاقماح المحلية من المزارعين ومنها في القنطرة شرق والتي تصل سعتها الي 60 ألف طن وهي أول شحنة قمح في تاريخ سيناء يتم توريدها داخل الصوامع الجديدة بدلا من الشون الترابية مشيرا الي أن الصوامع الجديدة والشون الحديثة سوف تزيد من السعات التخزينية للاقماح بنحو مليون ونصف طن وتمنع الفاقد والاهدار في الاقماح التي كانت تصل الي 25% وأن ذلك سوف ينعكس إيجابيا علي فاتورة الاستيراد من الخارج مما يوفر العملة الصعبة.

وزير التموين : زيادة السعات التخزينية للأقماح بنحو مليون ونصف طن

واضاف أنه تم إنشاء مركز تحكم لمتابعة ومراقبة مخزون الاقماح والحبوب التي يتم تخزينها في الشون المتطورة وحركة إستلام الاقماح بالشون وتوريدها للمطاحن وربط هذا المركز بشبكة الكترونية بالصوامع لمتابعة حركة الاقماح المحلية والمستوردة داخل الصوامع والشون مشيرا الي أن هذه الصوامع والشون الحديثة سوف تؤدي الي حفظ وتخزين وتصنيف الأقماح بحيث لن تكون هناك حبة قمح في العراء وإدارة المخزون بشكل جيد والحد من المهدر منه وسوف تؤدي الي تصنيف القمح المصري الي درجات وإصدار شهادة منشأ له لزراعة الاجود بالاضافة الي غربلة وتطهير الاقماح لزيادة جودة الخبز المدعم للحفاظ علي صحة المواطنين.

وقال أن هذه الصوامع والشون المتطورة هي سلسلة من سلاسل الامداد في رغيف الخبز التي يتم تطويرها حيث تم القضاء علي طوابير الخبز وتوفيره للمواطنين بجودة وطوال اليوم وتم تحرير المخابز والعمل علي تحسين جودة الدقيق بالاضافة الي شراء الاقماح المستوردة عن طريق البورصات العالمية لتحقيق الجودة العالية وبالسعر التنافسي مشيرا الي أن عمليات إستلام القمح المحلي من المزارعين منذ فتح باب الاستلام منتصف الشهر الحالي بسعر ٤٢٠ جنيه للاردب حسب درجه النظافة تسير بإنتظام حيث تم وضع خطط لاول مرة للتيسير علي المزارعين خلال عمليات التوريد تتضمن ربط كل مزارع علي شونة أو صومعة قريبه منه للتوريد وأعلامه بذلك وفي حالة عدم وجود شونة أو صومعه قريبا سيقوم المزارع بتوريد الاقماح المحلية للجمعية الزراعية التابع لها علي أن تقوم الجمعية بتجميع الكميات المستلمة وتوريدها لاقرب صومعة أو شونة وللاستفادة من السعات التخزينية وأيضا تم تحديد المتوقع إستلامه من القمح المحلي والسعات التخزينية وكميات الطحن وحجم الاستهلاك لكل محافظة بحيث يتم توزيع الاقماح المحلية علي كل محافظة حسب قدرتها.

وزير التموين : الصوامع والشون المتطورة هي سلسلة من سلاسل الامداد التي يتم تطويرها في رغيف الخبز

وأضاف أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية في ديوان عام الوزارة وغرف عمليات دائمة في كافة المحافظات لمتابعة عمليات التوريد وتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات للمزارعين وحل أي عقبات تواجههم للمساعدة على استلام كل الكميات الموردة من الاقماح مشيرا الي ضرورة أن تكون الاقماح المحلية الموردة خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والأتربة وحظر إستلام أي أقماح محلية قديمة من الموسم السابق وكذلك أي أقماح مستوردة أو أقماح محلية مخلوطة بأقماح مستوردة.