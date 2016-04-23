بالصور.. وزير النقل يتفقد الأعمال الإنشائية لطريق «شبرا – بنها» الحر

قام الدكتور جلال سعيد وزير النقل، صباح اليوم السبت، بجولة تفقدية للأعمال الإنشائية لطريق شبرا / بنها الحر لمتابعة أعمال التنفيذ في هذا المشروع الحيوي الهام حيث أكد على ضرورة تضافر الأعمال للإنتهاء منه لأنه يساهم في تخفيف الضغط المروري علي طريق القاهرة / الأسكندرية الزراعي المار عليه ما يقرب من 140 ألف سيارة / يوم وخلق محور جديد شمال الدلتا يرتبط مباشرة بالطريق الدائري الإقليمي دون الدخول إلي الكتل السكنية المزدحمة.

و شدد سعيد علي الشركات المنفذه للمشروع بسرعة إنهاء المشروع وفقاً للتوقيتات المحددة وعدم قبول أي تأخير عن ذلك موضحاً أنه سيتابع شخصياً موقف التنفيذ وأيضاً من خلال لجان المتابعة بالوزارة لمعدلات تقدم الأعمال بالمشروعات للتحقق من مطابقتها للبرامج المستهدفة وأن تتم عمليات التنفيذ وفق لقياسات الجودة العالية ومراعاة عنصري السلامة والامان بالطريق.

والجدير بالذكر أن المشروع يشمل عملية إنشاء طريق حر جديد مزدوج بعدد 4 حارات لكل إتجاه بعرض 3.75 متر للحارة الواحدة كما يتضمن المشروع إنشاء العديد من الاعمال الصناعية علي إمتداد مسار حوالي 41 كوبري و 30 نفق بتكلفة تبلغ 2500 مليون جنيه.

وكان الدكتور جلال سعيد قد بدا جولته اليوم بتفقد عمليات انشاء كوبري ام بيومي الذي يربط الدائري بشبرا بنها ويبلغ تكلفته الاجماليه 180 مليون جنيه.



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