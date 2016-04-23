أهالى شمال سيناء يتوافدون على قرية الخربة للاحتفال بافتتاح ترميم 100 منزل

بدأ المئات من رموز وعواقل مناطق غرب سيناء التوافد على قرية الخربة بمركز بئر العبد، للمشاركة فى الاحتفال الشعبى والرسمى لافتتاح مشروع إعمار حديد المصريين وجمعية الأورمان لـ100 منزل فى قرية الخربة، وهو أول المشروعات خلال احتفالات مصر بذكرى تحرير سيناء وعيد محافظة شمال سيناء القومى فى 25 أبريل الجارى.

وشكل أهالى القرية فريق من المتطوعين لتنظيم الاحتفال واستقبال الضيوف وهم يرتدون الملابس البدوية التقليدية، وأقاموا بيوت الشعر وتوزيع القهوة العربية، وفرضت قوات الأمن كردونا أمنيا حول موقع الاحتفال وبوابات تفتيش.

ونقلت حافلات تابعة للشباب والرياضة فرق الفنون الشعبية من مدينة العريش لموقع الاحتفال وفريقى منتخب العريش ومنتخب بئر العبد واللذين سيلعبان مباراة ودية ضمن فعاليات الاحتفال، وتواجد مبكرا قيادات الجهاز التنفيذى للمحافظة فيما تجملت القرية بأعلام مصر ورايات صفراء تحمل شعار محافظة شمال سيناء.

وقال المهندس "محمد الزملوط" المشرف على المشروع، إنه يعتبر الثامن من نوعه ضمن سلسلة مشروعات مبادرة "إعادة إعمار القرى الأكثر احتياجا"، القائمة بمختلف أنحاء الجمهورية، وتم اختيار قرية الخربة فى شمال سيناء لتنفيذ المشروع الذى يتضمن رفع كفاءة حى الـ"100 بيت" بقرية الخربة من استكمال بناء وبياض وسيراميك ونجارة ودهان وكهرباء وفرش جديد لهذه المنازل، فضلا عن منح الأسر المحتاجة من أبناء القرية وأصحاب هذه المنازل 50 مشروع أغنام وتجهيز العرائس اليتيمات ومشغل تطريز لتوفير سبل عمل جديدة للسيدات المعيلات والفتيات المقبلات على الزواج.

وأضاف أن الهدف من المشروع إيجاد نواة خدمية لتشجيع الجهاز التنفيذى بالمحافظة لاستكمال العمل بتوصيل المرافق لهذا الحى من مياه وكهرباء ورصف، فضلا عن إنشاء ملعب كرة قدم كبير من وزارة الشباب.

يذكر أن قرية "الخربة" التى يجرى بها العمل بمشروع تعمير 100 منزل هى ضمن 24 قرية بمركز بئر العبد، وهى "الشيخ زايد وبالوظة والأحرار والشهداء ورمانة و6 أكتوبر والكرامة ورابعة وقاطية والجناين والمريح وأقطية والشوحط وأم عقبة والسلام ونجيلة والنصر والخربة والنجاح وسلمانة والتلول والسادات والروضة والعقايلة".

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