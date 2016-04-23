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سلاح الجو الإسرائيلى يرافق طائرة ركاب مصرية حتى هبوطها بمطار تل أبيب

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سلاح الجو الإسرائيلى يرافق طائرة ركاب مصرية حتى هبوطها بمطار تل أبيب سلاح الجو الإسرائيلى يرافق طائرة ركاب مصرية حتى هبوطها بمطار تل أبيب
أعلن الجيش الإسرائيلى، اعتراض طائراته طائرة ركاب أجنبية السبت لم تعرف عن نفسها، ثم مرافقتها إلى مطار تل أبيب حيث هبطت بسلام.

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الطائرة تابعة لشركة طيران سيناء المصرية، وكانت تقوم برحلة من القاهرة إلى تل أبيب.

صرحت متحدثة باسم الجيش "فى وقت باكر صباح اليوم رافقت طائرتان من سلاح الجو طائرة أجنبية متجهة إلى مطار بن غوريون (تل أبيب) لكنها لم تعرف عن نفسها عند دخول المجال الجوى الإسرائيلى".

أضافت "هبطت الطائرة بلا مشاكل فى مطار بن غوريون كما كان مقررا" من دون تفاصيل إضافية.

وأوضحت الاذاعة العامة الاسرائيلية أن قائدى الطائرة يسلكان هذه الطريق للمرة الأولى وكانا يجهلان اجراءات التعريف المعتمدة عند الاقتراب من اسرائيل، أضافت "طلب من شركة الطيران تذكير الطيارين بهذه الإرشادات".

وذكر موقع "يديعوت احرونوت" الإلكترونى، أن انقطاع التواصل اللاسلكى نتج "على ما يبدو عن مشكلة تقنية".

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مصر 365