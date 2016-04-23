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السيسى للقضاة:أنأى بنفسى وبالمسئولين عن شبهة التأثير فى أحكام القضاء

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السيسى للقضاة:أنأى بنفسى وبالمسئولين عن شبهة التأثير فى أحكام القضاء السيسى للقضاة:أنأى بنفسى وبالمسئولين عن شبهة التأثير فى أحكام القضاء
قال الرئيس عبد الفتاح : "إنى أؤكد مرة أخرى تمسكى بأن أنأى بنفسى وبكافة المسئولين عن أية شبهة للتأثير على أحكام القضاء أو التدخل فى شئونه".

وأوضح الرئيس السيسي أن الدستور المصرى يؤسس لدولة القانون القائمة على العدل والمساواة، حيث جعل الدستور من المواطنة أساسًا متينًا لتعامل الدولة مع أبنائها، فالجميع سواء أمام القانون، وكل حق يتمتع به المواطنون يقابله التزام عليهم إزاء الدولة.

وكان الرئيس عبــد الفتــاح السيسي، ألقى صباح اليوم السبت، كلمة بمناسبة الاحتفال بعيد القضاء، استهلها بدعوة الحضور للوقوف دقيقة حداداً على أرواح شهداء من رجال القضاء والجيش والشرطة.


>ننشر نص كلمة الرئيس السيسي فى الاحتفال بعيد القضاء
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مصر 365

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