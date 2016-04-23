نيابة قصر النيل تحقق فى بلاغ رئيس مباحث قسم الأزبكية ضد وكالة رويترز

يباشر محمد فؤاد وكيل أول نيابة قصر النيل، بإشراف المستشار ضياء نجم الدين مدير النيابة، التحقيق فى بلاغ رئيس مباحث قسم الأزبكية الذى يتهم فيه مدير وكالة رويترز بالقاهرة بنشر أخبار كاذبة عن حادث مقتل الشاب الإيطالى ريجينى.

وكان الرائد محمد رضا، قد حرر المحضر رقم 3465 إدارى قسم النيل لسنة 2016 ضد مايكل يوسف جورجى، مدير مكتب رويترز بالقاهرة، لنشره أخبارا مغلوطة هدفها تكدير السلم العام ونشر الشائعات فى البلاد، وخلق نوع من التوتر بين القاهرة وعواصم الدول الأوروبية، الأمر الذى سيكون له مردودا سلبيا على العلاقات المصرية الخارجية وتأثير ذلك على الاقتصاد المصرى وضرب السياحة فى مقتل.

وكشفت التحريات والتحقيقات، أن أحد موظفى وكالة رويترز أرسل رسالة عبر هاتف الرائد محمد رضا، رئيس مباحث قسم شرطة الأزبكية، جاء فى نصها عبارات تحتوى على معلومات مسيئة للشرطة وخاصة رجال مباحث الأزبكية وتتعلق بقضية مقتل الشاب الإيطالى فى القاهرة.

وبالفحص تبين أن الرقم يخص موظف بوكالة رويترز، وبعدها فوجىء الجميع بخبر مغلوط من الوكالة تبثه فى العديد من المواقع الإخبارية حول قضية "ريجينى"، ما ساهم فى خلق توتر جديد بين القاهرة وروما.

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