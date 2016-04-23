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وكيل البرلمان: اللجان تبدأ عملها غدًا.. وتوقف الجلسات العامة أسبوعين

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وكيل البرلمان: اللجان تبدأ عملها غدًا.. وتوقف الجلسات العامة أسبوعين وكيل البرلمان: اللجان تبدأ عملها غدًا.. وتوقف الجلسات العامة أسبوعين
قال السيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، إن الجلسات العامة بالبرلمان ستتوقف لمدة أسبوعين، مشيرًا إلى أن اللجان النوعية ستبدأ عملها بدءً من غدًا الأحد رسميًا، بعد الانتهاء من تشكيلها اليوم.

وأوضح "الشريف" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هيئة المكتب بكل لجنة سيكون من حقها تحديد الموعد الذى يناسبها لبدء عملها أو عقد اجتماعاتها، خلال فترة توقف الجلسات.

وأوضح وكيل مجلس النواب أن البرلمان سيشهد توقف الجلسات الأسبوعين القادمين لتخللهما عدة إجازات ومناسبات، لافتا إلى أن إحالة مشاريع القوانين للجان النوعية، ستكون بقرار من رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال بعد طرحها على النواب فى جلسة عامة.


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