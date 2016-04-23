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فان جال: التأهل لدوري الأبطال أفضل من الفوز بكأس الاتحاد

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فان جال: التأهل لدوري الأبطال أفضل من الفوز بكأس الاتحاد فان جال: التأهل لدوري الأبطال أفضل من الفوز بكأس الاتحاد

أقر لويس فان جال مدرب مانشستر يونايتد أن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا يعتبر أهم من الفوز بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويستعد فان جال لمواجهة إيفرتون السبت في نصف نهائي كأس الاتحاد، ويحتل فريقه حاليا المركز الخامس في الدوري على بعد نقطتين من المراكز المؤهلة لدوري الأبطال.

وقال فان جال للصحفيين:"الفوز بلقب يعني النجاح، لكن الأهم بالنسبة للنادي هو التأهل لدوري الأبطال لأنه عليك أن تظهر نفسك في أعلى مستوى من المنافسة. هذا هو هدفنا".

وأضاف "الفوز بلقب يعكس أيضا قيمة هذا النادي. نريد استعادة الأمجاد مثلما حدث من قبل، الفوز بكأس الاتحاد مهم جدا ويعتبر أفضل من بطولات محلية في دول أخرى".

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